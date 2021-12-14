«Контур.реестро» запустил Телеграм-бот для заказа отчетов о недвижимости

Отчет готовится на основе сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Заказать его смогут как физические, так и юридические лица, например, риелторы или участники сделок с недвижимостью.

Отчеты об объектах недвижимости обычно заказывают перед сделкой. С их помощью риелторы и покупатели защищают себя от действий мошенников. Так, в отчете можно посмотреть:

—технические характеристики объекта,

—есть ли на нем обременения или ограничения, например, наличие ипотеки или ареста,

—кто является собственником сейчас и кто владел объектом раньше.

Продавцам отчеты помогают узнать точные характеристики недвижимости, например площадь, кадастровый номер или кадастровую стоимость.

Раньше заказать и посмотреть отчет о недвижимости можно было только на компьютере. Юридические лица могли сделать это в сервисе «Контур.реестро», а физические — в «Контур.панораме».

Теперь отчеты готовит и чат-бот @KonturRealtyBot. В нем доступно два вида отчетов:

—об объекте недвижимости,

—о переходе прав на объект недвижимости.

Использовать чат-бот могут как юридические лица-пользователи «Реестро», так и физические лица. Для заказа достаточно указать адрес объекта и выбрать нужный вид отчета. Оплатить отчет можно прямо в боте.

«По нашим данным, риелторы проводят вне офиса до 80% рабочего времени и им важно всегда иметь под рукой сведения о недвижимости. А участникам сделки хочется проверить квартиру или дом как можно быстрее и проще. Чат-бот “Реестро” поможет в обоих случаях. Мы надеемся, что наш бот упростит заказ отчетов и тем, кто профессионально занимается недвижимостью, и тем, кто впервые решился на продажу или покупку жилья», – сказал Алексей Лапихин, менеджер проектов сервиса «Контур.реестро».

Обычно бот готовит отчет в течение нескольких часов. Иногда, из-за большой нагрузки на серверы Росреестра, срок может увеличиться до нескольких дней. Готовый отчет приходит в чат с ботом в виде PDF-файла.

В таком отчете не будет электронной подписи Росреестра, поэтому его не получится использовать в суде или других государственных органах. В этом случае нужно заказывать выписку из ЕГРН на портале Росреестра или через МФЦ.

Справка

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