Онлайн-гипермаркет Holodilnik.ru расширяет сотрудничество с «Яндексом»

Онлайн-гипермаркет электроники и бытовой техники Holodilnik.ru подключил Yandex Pay Checkout — возможность быстрого оформления покупки и экспресс-доставку от «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители whYB Consult.

Это упростит процесс, который предшествует оплате и получению товара. Так, пользователь, у которого еще нет личного кабинета на сайте holodilnik.ru, сможет использовать данные своего аккаунта на «Яндексе» для регистрации и быстрого оформления заказа у ритейлера. ФИО, телефон, адрес и другие необходимые данные автоматически перенесутся в соответствующие поля, а пользователь получит 50% скидки на экспресс-доставку товаров от «Яндекс.доставки» (доставка за 1-3 часа с момента оформления заказа).

При использовании Yandex Pay Checkout оплата заказа совершается с помощью платежного сервиса Yandex Pay. Если пользователь хоть раз оплачивал что-то в сервисах «Яндекса» — Yandex Pay у него уже есть. Если нет — привязать карту можно непосредственно перед оплатой. За выбор сервиса пользователю вернется 3% от покупки бонусами «Яндекс плюс». Максимальное количество баллов, которые можно получить за месяц — 3000.

Использование подобных инструментов по опыту ритейлера значительно повышает конверсию в покупки и в целом позитивно влияет на метрики удовлетворенности клиента. Кроме того, такие услуги как Yandex Pay, повышают уровень безопасности клиентов онлайн-гипермаркета — платежные данные передаются в зашифрованном виде, тем самым, риск мошенничества минимизируется.

«Мы высоко ценим партнерство с “Яндексом”: каждый год набор сервисов, который мы используем внутри нашей компании либо транслируем клиентам, постоянно расширяется. Можно выделить сотрудничество в сфере рекламы и продвижения. Также мы активно развиваем нашу витрину на “Яндекс.маркете”, поскольку видим на этой площадке высокий спрос на нашу ключевую категорию – бытовую технику и электронику. Логистика и последняя миля - тоже важные для нас направления: в рамках этих бизнес-юнитов мы используем сразу несколько сервисов от “Яндекс”, включая “Яндекс маршрутизацию” и с недавнего времени подключили “Яндекс.доставку”, за счет чего можно в считанные часы доставлять заказ клиенту. Для своих самых требовательных клиентов в ноябре 2021 г. мы совместно с “Яндексом” запустили услугу круглосуточной экспресс-доставки, и теперь можно, условно, в полночь заказать смартфон, пылесос или телевизор, и уже к 2-3 часам ночи к Вам домой или офис привезут заказанный товар», – сказал Владимир Веселов, коммерческий директор Holodilnik.ru.*

Ранее в этом году Holodilnik.ru пилотно запустил экспресс-доставку от «Яндекса» в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Так как пилот прошел успешно, ритейлер планирует расширять географию регионов, в которых будет доступна услуга экспресс-доставки.

*Ритейлер сообщает, что ближайшие месяцы услуга ночной экспресс-доставки будет действовать только в Москве и Московской области. По тарифу «экспресс-доставка» установлен ряд ограничений: сумма заказа не более 500 тыс. рубю, вес заказа не превышает 50 кг, а его размеры не более 130х80х80 см.

О компании:

Holodilnik.ru — российский интернет-магазин, специализирующийся на продаже электроники и бытовой техники отечественного и зарубежного производства. Проект является пионером российского рынка электронной коммерции, успешно развиваясь с 2003 г. По данным Data Insight, Holodilnik.ru входит в Топ-10 игроков онлайн-рынка бытовой техники в России. Компания обладает развитой складской и транспортной инфраструктурой. В 2020 г. ежедневно осуществлялось около 3500 доставок по всей России. Holodilnik.ru является официальным дилером и продавцом ведущих мировых производителей: Bosch, Liebherr, Haier, Samsung, Apple, Sony, Siemens, Electrolux, и др.