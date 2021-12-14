Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»

Компания SPB TV выпустила релиз приложения, которое позволяет смотреть популярные телеканалы, фильмы и сериалы на мобильных устройствах c ОС «Аврора» 4.0. У пользователя мобильного устройства есть возможность выбирать между более чем 100 телеканалами разных жанров (Первый, Россия 1, СТС, Матч, НТВ, РЕН ТВ, Пятый, Культура, Муз ТВ, Карусель и другими), просматривать трансляции в прямом эфире и выбирать фильмы и сериалы из видеотеки. SPB TV предлагает отличное качество изображения, стабильную работу, бесплатный контент и простой интерфейс. Качество вещания автоматически адаптируется под экран устройства и интернет-соединение.

У пользователя мобильного устройства есть возможность выбирать между более чем 100 телеканалами разных жанров

ОС «Аврора» — российская мобильная операционная система, для которой созданы и успешно используются доверенные решения защиты информации и коммуникаций для мобильных рабочих мест в государственных структурах и крупных коммерческих организациях. Однако это не исключает возможности наличия развлекательного контента для отдыха и досуга сотрудников.

«Разработка программного продукта для операционной системы с фокусом на корпоративного клиента для нас уникальный и интересный опыт. Сильные стороны ОС «Аврора» 4.0 — это безопасность и легкость в использовании, которым наше приложение полностью соответствует», - комментирует генеральный директор компании SPB TV Кирилл Филиппов.

«Наши пользователи уже довольно давно используют решение SPB TV Online для «Авроры», и мы очень рады, что оно так быстро вышло на обновленной платформе «Аврора» 4.0 — комментирует технический директор компании «Открытая мобильная платформа» Алексей Коган. — Мы как разработчик российской мобильной операционной системы «Аврора» делаем все от нас зависящее, чтобы появлялось больше разнообразных приложений различной направленности».

Приложение SPB TV распространяется бесплатно и может быть доступно как всем пользователям, так и отдельным группам, в зависимости от установленных с помощью платформы управления мобильными устройствами «Аврора Центр» корпоративных политик.