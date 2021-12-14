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Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»

Компания SPB TV выпустила релиз приложения, которое позволяет смотреть популярные телеканалы, фильмы и сериалы на мобильных устройствах c ОС «Аврора» 4.0. У пользователя мобильного устройства есть возможность выбирать между более чем 100 телеканалами разных жанров (Первый, Россия 1, СТС, Матч, НТВ, РЕН ТВ, Пятый, Культура, Муз ТВ, Карусель и другими), просматривать трансляции в прямом эфире и выбирать фильмы и сериалы из видеотеки. SPB TV предлагает отличное качество изображения, стабильную работу, бесплатный контент и простой интерфейс. Качество вещания автоматически адаптируется под экран устройства и интернет-соединение.

У пользователя мобильного устройства есть возможность выбирать между более чем 100 телеканалами разных жанров

ОС «Аврора» — российская мобильная операционная система, для которой созданы и успешно используются доверенные решения защиты информации и коммуникаций для мобильных рабочих мест в государственных структурах и крупных коммерческих организациях. Однако это не исключает возможности наличия развлекательного контента для отдыха и досуга сотрудников.

«Разработка программного продукта для операционной системы с фокусом на корпоративного клиента для нас уникальный и интересный опыт. Сильные стороны ОС «Аврора» 4.0 — это безопасность и легкость в использовании, которым наше приложение полностью соответствует», - комментирует генеральный директор компании SPB TV Кирилл Филиппов.

«Наши пользователи уже довольно давно используют решение SPB TV Online для «Авроры», и мы очень рады, что оно так быстро вышло на обновленной платформе «Аврора» 4.0 комментирует технический директор компании «Открытая мобильная платформа» Алексей Коган. Мы как разработчик российской мобильной операционной системы «Аврора» делаем все от нас зависящее, чтобы появлялось больше разнообразных приложений различной направленности».

Приложение SPB TV распространяется бесплатно и может быть доступно как всем пользователям, так и отдельным группам, в зависимости от установленных с помощью платформы управления мобильными устройствами «Аврора Центр» корпоративных политик.

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