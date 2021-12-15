Опрос «Яндекс.учебника» показал, что гаджеты в учебе используют 60 % детей

«Яндекс.учебник» провел онлайн-опрос 2438 родителей, чьи дети участвовали в онлайн-олимпиадах для начальных классов «А я знаю». Как выяснилось, 60% детей используют гаджеты для учебы. Две трети родителей ограничивают время, которое школьники проводят с гаджетами, и все опрошенные хотят, чтобы дети использовали только полезный цифровой контент.

Большинство родителей ограничивают детей в пользовании компьютером, планшетом или телефоном: 66,2% уверены, что ребенок проводит с гаджетами не более двух часов в день, а у 6,4% дети и вовсе не имеют собственных гаджетов. Однако больше четверти опрошенных (27,4%) не ограничивают детей или даже не задумывались о такой возможности. Эти ответы с одинаковой частотой встречаются у родителей как победителей, так и просто участников олимпиад «А я знаю».

При правильном использовании гаджеты могут стать хорошими инструментами для развития учебной мотивации.

«Гаджеты могут стать хорошими инструментами для развития учебной мотивации в начальной школе, если найти правильный подход и включать в образовательный процесс качественный обучающий контент: цифровые платформы, которые используют для вовлечения школьников интерактив и сторителлинг, обучающие видео, подкасты, онлайн-лекции и аудиокниги», – сказала Елена Краевская, заведующая учебной частью «Яндекс.учебника».

Если 73,2% детей в основном играют в гаджетах, то для учебы их используют около 60% детей и столько же смотрят развлекательные видео.

Родители, которые решили написать свой ответ о том, что делает ребенок с помощью гаджетов, чаще всего сообщали о просмотре познавательных или научных видео. И все хотят, чтобы ребенок проводил время с гаджетами с пользой: «учился, играя», «смотрел познавательный контент», «пользовался для поиска недостающей информации», «проходил олимпиады». Пожелания родителей совпадают с интересами детей: участникам олимпиад «А я знаю», судя по опросу, понравилось решать задачи. Их оценили как очень интересные 87,4% детей. 54,4% оценили в них содержание, ведь для их выполнения нужны на только школьные знания, но и смекалка и кругозор. Почти половину участников (48,6%) порадовали персонажи и локации, то есть что олимпиада больше похожа на путешествие по виртуальному парку развлечений, а не на проверочную работу. Больше всего детям понравились интерактивные возможности олимпиады: передвигать картинки или соединять ответы. Этот вариант выбрали 69,3% детей. Отобранные родителями качественные ресурсы помогут ребенку понять, чем школьный предмет может быть полезнее, а главное — интереснее развлекательных видеороликов.