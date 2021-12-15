Softline Ecommerce запустил собственный сервис покупки ПО в рассрочку для физических лиц

Онлайн-сервис Softline Ecommerce разработал и запустил собственный сервис покупки программного обеспечения в рассрочку для физических лиц. Теперь в онлайн-режиме клиенты смогут выбрать подходящий им способ оплаты, включая вариант оплата картой в рассрочку, и быстро оформить заказ на ПО. Выбрав оплату в рассрочку, клиент оплачивает только часть суммы заказа и сразу же получает выбранную лицензию, после чего оставшаяся сумма делится на две части и автоматически списывается в течение двух месяцев. Такой подход позволит сделать пользовательский опыт еще комфортнее.

Онлайн-сервис Softline Ecommerce активно помогает заказчикам в более чем 50 странах развивать электронную коммерцию, обеспечивает комплексную поддержку их бизнеса: от подключения корзины и обработки платежей на сайте до удержания клиентов, роста продаж и выхода на новые рынки.

Softline Ecommerce отслеживает международные тенденции онлайн-платежей, анализирует пользовательское поведение и первым внедряет самые лучшие практики на российском рынке.

«По результатам тестового периода 60% клиентов, которые кликнули на пункт «Оплатить в рассрочку», завершили заказ с этим методом оплаты. Это говорит о том, что такой формат очень удобен покупателям и позволяет за счет снижения суммы первоначального платежа приобретать продукт без ущерба для бюджета. При этом пользоваться ПО клиент начинает сразу», – отметила Юлия Курышева, директор Softline Ecommerce.

«Мы используем сервисы рассрочки других внешних поставщиков на Allsoft.ru и store.softline.ru. После запуска собственного проекта для физических лиц можно с уверенностью сказать, что динамика роста конверсии демонстрирует наилучшие результаты за последние несколько лет. Сейчас рассрочка для покупателей рассчитывается без каких-либо дополнительных процентов, и отсутствие переплат значительно повышает доступность ИТ-продуктов. Кроме того, процесс оформления заказа в рассрочку практически не отличается от обычной покупки. Клиенту не придется переходить на другой ресурс, чтобы внести множество данных, необходимых для одобрения рассрочки, – он остается в экосистеме Softline и бесшовно и быстро завершает заказ. В результате процесс оформления заказа стал еще более комфортным», – сказал Григорий Харевский, директор по маркетингу Softline Ecommerce.