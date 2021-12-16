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«Почта России» ввела единый тариф на доставку из интернет-магазинов в почтоматы

«Почта России» подготовила специальное предложение по доставке заказов из интернет-магазинов в собственные и партнерские почтоматы. До 31 марта 2022 г. стоимость услуги для онлайн-ритейлеров составит 99 руб. — в среднем на 35–40% ниже рынка. В почтоматах можно получать посылки из большинства интернет-магазинов, с которыми работает «Почта России».

«Почта России» начала устанавливать собственные почтоматы в августе 2021 г. Всего у компании появится 5 тыс. почтоматов в 37 крупнейших городах России. Почтоматы заработают в наиболее проходимых точках: торговых и бизнес-центрах, супермаркетах, на заправках, в почтовых отделениях и подъездах жилых домов. Кроме того, «Почта» — единственная компания, почтоматы которой работают в московском метрополитене. Всего на переходах между станциями будет стоять 90 аппаратов.

Помимо собственной сети выдачи, «Почта России» доставляет посылки в почтоматы и пункты выдачи заказов партнёров «Халва» и Teleport. Сегодня по стране работает более 1,7 тыс. партнёрских точек «Почты России».

Развитие сети почтоматов — один из приоритетных проектов «Почты России», который позволит значительно расширить сеть выдачи посылок. Задача компании — выстроить систему, при которой получатель сможет максимум за 10 минут дойти до почтового отделения, почтомата или пункта выдачи заказов, чтобы забрать свой товар. Благодаря широкой сети выдачи посылок клиенты смогут быстро и удобно получать отправления в шаговой доступности от дома или работы, что снизит нагрузку на почтовые отделения.

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