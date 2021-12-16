CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

VK запустила MyTracker Personalize – новый рекомендательный сервис для увеличения дохода приложений

Новый инструмент предиктивной аналитики – MyTracker Personalize – основан на алгоритмах машинного обучения и работает на операционных системах iOS и Android, а также на десктопах. Сервис ориентирован на игры, а издатели с его помощью могут предлагать персонализированный внутриигровой контент по интересам и потребностям аудитории геймеров.

Решение помогает издателям увеличивать показатель ROI и повышать LTV или количество конверсий, а также лояльность пользователей за счет оптимальных предложений. Владельцы игровых приложений в режиме реального времени могут показывать пользователям персонализированные рекомендации, которые включают индивидуальные предложения, ранжированные списки товаров и их стоимость. Например, можно сортировать игровые предметы в магазине под интересы пользователей или предлагать скидки на опции, которые вероятнее всего их заинтересуют.

Чтобы предлагать игрокам наиболее релевантные опции, алгоритмы машинного обучения анализируют поведение аудитории, а затем сегментируют ее по платежеспособности и другим критериям. Таким образом, оптимальная цена для пользователей подбирается автоматически.

На основе данных из MyTracker SDK, пакета библиотек для сбора статистики по приложениям, Personalize подбирает оптимальную ML-модель, которая переобучается каждые четыре часа. Поэтому информация для издателя всегда остается актуальной, а рекомендации для пользователей – персонализированными. Сервис также уведомляет владельца о полученном доходе.

Функция A/B-тестирования в Personalize позволяет оценить, какие рекомендации срабатывают эффективнее, а также как изменения в ценообразовании и других параметрах влияют на ключевые метрики.

Чтобы начать работу с новым инструментом, необходимо интегрировать SDK MyTracker в приложение и определить аудиторию для рекомендаций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта

Amazon сломала половину интернета во второй раз за неделю. Причины неизвестны

На что обратить внимание при выборе облачной партнерской программы

США в строжайшей тайне разработали систему онлайн-голосования, которая обернулась пшиком

«Делимобиль» нашел новый путь на биржу

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» состоится 1 марта

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

ВКС-система Logitech Rally Bar Mini: высокое качество картинки и звука для небольших помещений

Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM

Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно

Новый наночип перепрограммирует клетки организма для необычных задач

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022