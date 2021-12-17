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Addreality запустила бесплатный тариф для управления экранами

Российская компания Addreality представила бесплатный тариф для удаленного управления рекламными и информационными экранами. Программное обеспечение управляется через веб-интерфейс, запускается на любом устройстве и поддерживает неограниченное количество экранов.

Для удобства пользователей сервис содержит анимированные шаблоны, с помощью которых можно настроить внешний вид промо-материалов магазина: акций, меню, цен и фоновых роликов. Продукт предоставляется в обновленном интерфейсе, созданном в 2021 г., и работает с любыми форматами и разрешениями изображений и видео.

«Сегодня наше решение используется на тридцати восьми тысячах экранов в 18 странах. У нас есть международное признание и доверие от крупных корпораций и вендоров. Мы решили сделать шаг навстречу малому бизнесу и создать доступное решение для любых ниш», — сказал генеральный директор и сооснователь компании Addreality Сергей Галеев.

В тариф включен бесплатный софт по проверке QR-кодов и проверке наличия медицинских масок, что обеспечивает сокращение очередей на входе и снижение нагрузки на персонал. По задумке, решение должно уберечь представителей малого бизнеса от дополнительных расходов на наем сотрудников и покупку дополнительного оборудования для организации процесса проверки QR-кодов.

Сегодня устройства под управлением Addreality можно встретить в офисах и точках продаж «Сбера», «Лукойла», Apple, Prestigio, Metro и других компаниях.

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