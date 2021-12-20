«Тинькофф инвестиции» запустили собственный медиапортал

«Тинькофф инвестиции» запустили бета-версию собственного аналитического медиапортала — единой платформы с актуальными биржевыми котировками, данными компаний, аналитикой и эксклюзивными форматами от редакции «Тинькофф инвестиций», которые ранее были доступны только клиентам российского брокера на эксклюзивной основе в приложении для инвестиций.

Портал объединит в себе весь аналитический и медиаконтент «Тинькофф инвестиций», который создается командами аналитиков и редакторов крупнейшего российского брокера для своих клиентов: обзоры компаний, отраслей, фондов и финансовых инструментов; инвестиционные стратегии и идеи от аналитиков; популярные дискуссии из крупнейшей российской соцсети для инвесторов «Пульс»; интервью с известными экспертами; выпуски тематических Youtube-проектов «Деньги не спят», Tinkoff Private Talks (готовит редакция «Тинькофф инвестиций»); Tinkoff InvestIndex и собственные данные по рынкам ценных бумаг.

Структура медиапортала «Тинькофф инвестиций» создана таким образом, что на одной странице объединены качественный медиаконтент и данные по финансовым рынкам. Так читатели смогут быстро узнать, что сейчас происходит на рынках, и при этом будут в курсе глобальных тенденций и стратегий.

Новый портал «Тинькофф инвестиций» состоит из следующих разделов:

Котировки ценных бумаг. С помощью бегущей строки с ценой и динамикой самых популярных российских и зарубежных акций можно в моменте оценить, как торгуются голубые фишки. При клике на название компании пользователи попадают в каталог, где им доступны описание, график, сводный прогноз от аналитиков с целевой ценой, а также финансовые показатели, динамика выплат дивидендов, последние новости и посты об эмитенте в социальной сети «Пульс».

Статьи и обзоры. В этом разделе ежедневно публикуются материалы от редакции и обзоры экспертов «Тинькофф инвестиций»: топ падений и взлетов на фондовом рынке, эксклюзивный анализ новостей из мира финансов, разбор отчетностей биржевых компаний, аналитические заметки о предстоящих IPO и другие материалы.

Стратегии. В раздел добавляются инвестиционные стратегии от аналитиков, в которых отражено видение экспертами перспектив финансовых инструментов и их рекомендации по составу портфеля ценных бумаг.

Tinkoff InvestIndex. В этом разделе выводятся данные Tinkoff InvestIndex — собственного биржевого индикатора «Тинькофф инвестиций», который характеризует настроение российских инвесторов, торгующих на Московской и Санкт-Петербургской биржах, и показывает, насколько они верят в рост или падение рынка в моменте. В основном табло — изменения индекса для обеих бирж за неделю.

Взлеты и падения. Здесь можно увидеть компании, чьи акции больше всего выросли в цене и, наоборот, существенно подешевели.

Обсуждают сегодня. Барометр настроений инвесторов по каждой из самых обсуждаемых за день бумаг. Здесь собраны мнения и комментарии пользователей социальной сети «Пульс» — обсуждение динамики и перспектив каждой из компаний.

Рекомендуем посмотреть. Выпуски Youtube-проектов «Тинькофф инвестиций»: Tinkoff Private Talks, «Деньги не спят» и других. Гостями ведущей Private Talks в течение года стали ученый-экономист Сергей Гуриев, основатель Dodo Brands Федор Овчинников, теннисист Даниил Медведев и другие. На портале доступен фильм режиссера Андрея Лошака «Он такой один», посвященный 15-летию «Тинькофф».

Кирилл Фатеев, руководитель управления разработки инвестиционных продуктов «Тинькофф инвестиций», сказал: «С ростом количества частных инвесторов увеличивается спрос на качественные аналитику и прогнозы. На сегодняшний день у @tinkoff_invest_official свыше 200 тыс. подписчиков, он входит в топ-5 экономических телеграм-каналов в России. Наши медиапроекты популярны не только среди инвесторов, их смотрит максимально широкая аудитория. Так, подкаст «Жадный инвестор» прослушали более 1 млн человек; у ютуб-проекта «Деньги не спят» порядка 30 млн просмотров, у запущенного недавно Private Talks — 1 млн. Ежедневно мы создаем персональную ленту рекомендаций в приложении «Тинькофф инвестиций». В ее основе лежат технологии искусственного интеллекта. Используя эту экспертизу, мы решили запустить аналитический медиапортал, на котором собрали весь наш контент, который делаем для разных каналов. Мы преследуем амбициозную цель — создать крупнейшее в Рунете инвестиционное медиа с актуальными новостями и глубиной аналитикой, которое поможет каждому инвестору ориентироваться в финансовой картине мира. Читателям также доступны дискуссии пользователей крупнейшей социальной сети «Пульс» по наиболее резонансным событиям компаний. Мнение профессионального сообщества помогает начинающим инвесторам избежать типичных ошибок, например не продавать бумаги при первой просадке и так далее».