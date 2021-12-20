«Яндекс 360» представил обновленные тарифы для бизнеса

Набор сервисов для работы «Яндекс 360»представил новые тарифы для бизнеса. В рамках акции цены на них стали выгоднее на 15%, а сами сервисы получили дополнительные возможности для деловой коммуникации. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

При регистрации компании в «Яндекс 360»по бизнес-тарифу можно настроить почтовые адреса сотрудников на своем домене. Команды получат возможность совместно работать над проектами в разных сервисах, а также общаться с клиентами в удобном формате — например, рассылать письма по заданному списку получателей с помощью «Рассылок».

Подключить «Яндекс 360» для бизнеса теперь можно по предоплате. Для ранее подключенных клиентов с постоплатой ничего не изменится. Если же организация решит перейти на бесплатный тариф, а потом снова на платный, «Яндекс» предложит обновленные условия.

Ежемесячная плата за одного сотрудника по тарифам «Базовый», «Оптимальный» и «Расширенный» составит 129, 259 и 699 руб. соответственно.

«Яндекс 360» для бизнеса — это виртуальный офис, где можно организовывать встречи, структурировать дела и решать рабочие вопросы. В набор сервисов входят «Почта», «Диск», «Телемост», «Документы», «Заметки», «Мессенджер», «Календарь» и «Рассылки. Все они помогут выстроить работу как небольшой команде, так и крупному бизнесу.