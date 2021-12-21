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«Деловые линии» запустили приложение по доставке для частных клиентов

Российский грузоперевозчик «Деловые линии» разработал специальное мобильное приложение «Деловые линии. Посылка» для отправки грузов до 15 кг между физическими лицами. По сравнению с предыдущей программой – «Деловые линии. Грузоперевозки по России» – эта версия проще в использовании и в вопросах оформления заявки на доставку.

«Новое приложение позволяет оформить запрос на перевозку в два раза быстрее благодаря сокращённой форме, ориентированной на данные исключительно частных клиентов. Более того, заказчики могут указать адрес отправления груза или его получения непосредственно на карте, как при заказе такси. Если необходимо уточнить отдельные моменты, клиент непосредственно там же, в приложении, может задать вопрос менеджеру или оформить претензию», – отметили в пресс-службе «Деловых линий».

Приложение «Посылка» можно скачать в App Store, Huawei AppGallery и Google Play Market. По данным перевозчика, продуктом воспользовались уже более 4,6 тыс. клиентов и оценили разработку исключительно положительно.

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