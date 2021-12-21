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Резидент «Сколково» запустил первую российскую деловую соцсеть

Компания «ВБЦ Лаб», резидент Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), запустила первую российскую социальную сеть для работы и бизнеса TenChat. Приложение спроектировано как SuperApp и призвано объединить три ключевые бизнес-аудитории в рамках одной платформы: предпринимателей, сотрудников компаний и фрилансеров. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

TenChat предназначен для быстрого поиска партнеров, клиентов, подрядчиков, товаров, услуг и контента. Приложение объединяет функционал деловой социальной сети и мессенджера, дополненный мини-приложениями для работы и заработка. В основе сервисов TenChat самообучающиеся нейросети, которые на базе анализа поведенческих факторов и профилей пользователей определяют, насколько отдельные пользователи могут быть полезны и интересны друг другу, а затем создают рекомендации для построения новых деловых связей.

«В российском деловом сообществе давно существует “слепое пятно” - у нас нет единой информационной среды, платформы для бизнес-знакомств и нетворкинга. Доступные на территории РФ соцсети отчасти закрывают эти потребности, но в них слишком много людей, сервисов и информационного шума. В мировом опыте есть успешный пример такого проекта – LinkedIn, а в России ниша пустует. Мы строим российский LinkedIn с учетом менталитета отечественных пользователей. Команда создателей TenChat прошла путь от малого бизнеса до холдинга с миллиардными оборотами, поэтому мы четко понимаем, что нужно российскому предпринимателю и профессионалу на каждом этапе развития бизнеса и карьеры», – сказал Семен Теняев, председатель правления компании «ВБЦ Лаб».

Пользователям TenChat доступны: социальная сеть с профилями и умной лентой, подбор деловых контактов на основе нейросетевого анализа, современный полнофункциональный мессенджер, miniApp маркетплейса ВБЦ, с финансовыми продуктами, бесплатный сервис анализа и мониторинга контрагентов на основе базы по всем юрлицам России, агрегатор тендеров, объединяющий данные всех официальных электронных торговых площадок России, и поиск лотов на всех электронных торговых площадках по банкротству России, дающий возможность приобрести недвижимость, транспорт, спецоборудование и другое имущество с дисконтом до 40%.

«Мы рады, что наши участники изобретают не только новые технологии, но и практически облегчают жизнь малому и среднему бизнесу, за счет новых моделей взаимодействия. Например, Tenchat позволяет предпринимателю автоматически искать заказы на торговых площадках, подавать заявку на конкурс, искать подрядчиков и привлекать финансирование в одном приложении», – отметил Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовом секторе Фонда «Сколково».

В ближайших планах TenChat — подключение тематических каналов и брендовых страниц для компаний, запуск агрегатора для торгов муниципальным имуществом, а также маркетплейса товаров и услуг пользователей и сервиса по подбору коммерческих закупок, работы и сотрудников.

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