CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

Российский застройщик Glorax добавил новые функции в свое суперприложение

Glorax объявила о расширении функциональности мобильного суперприложения для клиентов. Одно из главных нововведений связано с подключением к нему модуля для работы с управляющей компанией. Таким образом девелопер рассчитывает закрыть до 90% пользовательских потребностей, связанных с проживанием в ЖК.

Суперприложение от Glorax было запущено в июне 2021 г. За полгода работы приложение выросло из витрины новостроек в полноценный суперсервис. Единое решение с широким набором функций охватывает все стадии взаимодействия с клиентами, от продажи объектов до управления ими. Например, пользователи могут бронировать квартиры для последующей покупки, записываться на осмотр помещений для их приемки. С недавнего времени им также доступна служба сервиса – маркетплейс, где собраны предложения от партнеров компании: например, химчистка и мастер на час. Сейчас к суперприложению подключились семь компаний – Glorax планирует увеличивать их число, чтобы благодаря суперсервису жители могли тратить все меньше времени на домашние дела.

Еще одним важным событием для развития супераппа стало подключение модуля для работы с управляющей компанией. Теперь пользователи приложения могут отправлять в УК различные заявки, оплачивать коммунальные услуги, заказывать пропуска для машин и получать другие услуги.

В 2022 г. это направление продолжит свое развитие. В начале года планируется запустить модуль «умного» дома – впервые это случится в жилом комплексе Grand House. Новая функциональность позволит жителям с телефона управлять всей инфраструктурой дома: открывать двери и шлагбаумы, получать доступ к камерам, а также информацию по приборам учета, все показания с которых будут автоматически уходить в управляющую компанию. Также станет доступным модуль «умной» квартиры, позволяющий управлять «умными» устройствами, от света и климат-контроля до роботизированных карнизов и «умных» розеток.

«Сейчас мы активно работаем над внедрением управляющей компании на всех наших комплексах в экосистему суперприложения, – сказал директор по цифровому развитию Glorax Дмитрий Лившин. – С ростом постоянно проживающих в ЖК людей количество активных пользователей сильно увеличится. В будущем наше приложение сможет закрывать до 90% пользовательских потребностей, связанных с эксплуатацией недвижимости».

На конец декабря 2021 г. пользователями мобильного приложения Glorax, по данным компании, стали около 11 тыс. человек. В октябре был запущен модуль онлайн-записи на приемку – тогда им воспользовались около 42% клиентов, в ноябре этот показатель дошел до 49%. В компании ожидают, что в декабре-январе он превысит 50%.

«Статистика говорит об удобстве приложения для клиентов и является прямым сигналом о том, что мы движемся в правильном направлении, – отметил Дмитрий Лившин. – Для нас это важный продукт, так как, помимо строительного бизнеса, компания развивает управление многоквартирными домами и инвестиционной недвижимостью, работает с большой партнерской сетью».

Также среди планов на 2022 г. – обновление функциональности по заселению и добавление системы лояльности для клиентов со скидками и привилегиями от партнеров Glorax. Кроме того, в приложении появится раздел по работе с сообществом Glorax Life, который позволит жителям комплексов бронировать места общего пользования – коворкинги, йога-центры, кинотеатры, переговорные.

Технологическим партнером Glorax по проекту стала компания «Домиленд». Она предоставляет услуги по созданию брендированных приложений для представителей рынка недвижимости.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Названы главные виновники утечек в российских госорганах

Советники Путина предложили запретить цифровую слежку за россиянами (но разрешить в интересах государства)

Microsoft предельно затруднила пользователям Windows 10 и 11 отказ от встроенного браузера Edge

Главные научные открытия 2021 года для отрасли ИКТ: выбор CNews

Власти запретили работу платежной системы Telepay

ИТ-компании завалят новыми налогами за работу в России

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие электронные книги 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022