Российский застройщик Glorax добавил новые функции в свое суперприложение

Glorax объявила о расширении функциональности мобильного суперприложения для клиентов. Одно из главных нововведений связано с подключением к нему модуля для работы с управляющей компанией. Таким образом девелопер рассчитывает закрыть до 90% пользовательских потребностей, связанных с проживанием в ЖК.

Суперприложение от Glorax было запущено в июне 2021 г. За полгода работы приложение выросло из витрины новостроек в полноценный суперсервис. Единое решение с широким набором функций охватывает все стадии взаимодействия с клиентами, от продажи объектов до управления ими. Например, пользователи могут бронировать квартиры для последующей покупки, записываться на осмотр помещений для их приемки. С недавнего времени им также доступна служба сервиса – маркетплейс, где собраны предложения от партнеров компании: например, химчистка и мастер на час. Сейчас к суперприложению подключились семь компаний – Glorax планирует увеличивать их число, чтобы благодаря суперсервису жители могли тратить все меньше времени на домашние дела.

Еще одним важным событием для развития супераппа стало подключение модуля для работы с управляющей компанией. Теперь пользователи приложения могут отправлять в УК различные заявки, оплачивать коммунальные услуги, заказывать пропуска для машин и получать другие услуги.

В 2022 г. это направление продолжит свое развитие. В начале года планируется запустить модуль «умного» дома – впервые это случится в жилом комплексе Grand House. Новая функциональность позволит жителям с телефона управлять всей инфраструктурой дома: открывать двери и шлагбаумы, получать доступ к камерам, а также информацию по приборам учета, все показания с которых будут автоматически уходить в управляющую компанию. Также станет доступным модуль «умной» квартиры, позволяющий управлять «умными» устройствами, от света и климат-контроля до роботизированных карнизов и «умных» розеток.

«Сейчас мы активно работаем над внедрением управляющей компании на всех наших комплексах в экосистему суперприложения, – сказал директор по цифровому развитию Glorax Дмитрий Лившин. – С ростом постоянно проживающих в ЖК людей количество активных пользователей сильно увеличится. В будущем наше приложение сможет закрывать до 90% пользовательских потребностей, связанных с эксплуатацией недвижимости».

На конец декабря 2021 г. пользователями мобильного приложения Glorax, по данным компании, стали около 11 тыс. человек. В октябре был запущен модуль онлайн-записи на приемку – тогда им воспользовались около 42% клиентов, в ноябре этот показатель дошел до 49%. В компании ожидают, что в декабре-январе он превысит 50%.

«Статистика говорит об удобстве приложения для клиентов и является прямым сигналом о том, что мы движемся в правильном направлении, – отметил Дмитрий Лившин. – Для нас это важный продукт, так как, помимо строительного бизнеса, компания развивает управление многоквартирными домами и инвестиционной недвижимостью, работает с большой партнерской сетью».

Также среди планов на 2022 г. – обновление функциональности по заселению и добавление системы лояльности для клиентов со скидками и привилегиями от партнеров Glorax. Кроме того, в приложении появится раздел по работе с сообществом Glorax Life, который позволит жителям комплексов бронировать места общего пользования – коворкинги, йога-центры, кинотеатры, переговорные.

Технологическим партнером Glorax по проекту стала компания «Домиленд». Она предоставляет услуги по созданию брендированных приложений для представителей рынка недвижимости.