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«Яндекс ID» запустил мгновенный вход для сайтов партнеров

«Яндекс» запустил новый инструмент для партнеров — «Мгновенный вход». С его помощью магазины могут подсказывать пользователям, что у них есть возможность авторизоваться через «Яндекс ID». Это ускорит оформление заказов и, как следствие, поможет увеличить конверсию. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Когда человек регистрируется на сайте или оформляет покупку, его просят ввести имя, адрес и другие данные. При авторизации через «Яндекс ID» они автоматически подтянутся из аккаунта на «Яндексе» — разумеется, с разрешения пользователя. Человеку не придется вводить их вручную и придумывать пароль. В какой момент предлагать людям авторизацию через «Яндекс», решает сам магазин. Он может сделать это, когда человек только открыл сайт или, например, перешел к выбору товара. Вот как это будет выглядеть:

yaid.jpg

Мгновенный вход

«Мгновенный вход» уже подключили несколько площадок, в том числе интернет-магазин «Ютека». По данным площадки, такой способ регистрации выбрали 11% пользователей. Он занимал в среднем на 10 секунд меньше времени, чем другие. А количество брошенных корзин, когда клиент начинает оформлять заказ, но потом бросает, уменьшилось на 5%.

«Яндекс» использует открытый протокол авторизации OAuth 2.0, так что подключить мгновенную авторизацию не сложно. Достаточно зарегистрироваться на OAuth-сервере «Яндекса».

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