Подписчики «Плюса» теперь могут слушать «Яндекс.музыку» на телевизорах

Сегодня в приложении «Кинопоиска» для телевизоров Samsung и LG, а также в Android TV появился раздел с «Яндекс.музыкой». Подписчики Плюса могут открывать новые для себя треки с помощью рекомендаций в «Моей волне», включать популярные подборки и умные плейлисты, слушать собственную коллекцию и подкасты. Также станет возможным подпевать любимым песням — текст появляется на экране телевизора сразу, как включается трек, а строчки переключаются в зависимости от исполненного фрагмента песни.

«Мы хотим, чтобы подписчики “Плюса” могли слушать музыку на любом устройстве. Это особенно важно в такие праздники, как Новый год, когда телевизор буквально становится “членом семьи”. У музыки на телевизоре еще есть и особое преимущество — можно собраться у большого экрана всей семьей и вместе подпевать любимым песням. И специально в преддверии праздничных выходных мы собрали плейлисты с главными хитами разных поколений и новогоднюю классику, например, “Рожденственский вечер”, “Дискотека 1990-х”, “Карнавальная ночь 1980-х” и другие», — сказала руководитель «Яндекс.музыки» Александра Сагалович.

Воспользоваться разделом с «Яндекс.музыкой», а также посмотреть тексты песен можно в приложении «Кинопоиска» на телевизорах со Smart TV — на моделях LG 2014 г. выпуска и выше, Samsung 2016 г. и выше или же устройствах Android TV. Модели Samsung 2015 г. и Playstation 4 получат обновление позднее. На телевизорах LG, Samsung и на приставке Playstation 4 новые функции появятся автоматически, а приложение на Android TV необходимо обновить до последней версии. «Яндекс.музыка» также доступна в CarPlay и Android Auto, на «Яндекс.станциях» и других устройствах с «Алисой». На умных колонках «Яндекса» можно управлять музыкой с помощью функциональности пульта в приложении «Яндекс.музыки».