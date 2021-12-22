Telegram обошел WhatsApp по объему мобильного трафика в большинстве регионов России

В 2021 г. Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России, сообщили CNews представители «Мегафона». За год объем мобильного интернет-трафика в сервисе вырос более чем в два раза. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона» на основе анализа больших данных.

Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. Например, сейчас он опережает Whatsapp в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Чувашской Республике. Меньше всего Telegram пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, доля которого составляет 67%.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос на 87%. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

Первое место продолжает удерживать WhatsApp с долей 48%, которая за год сократилась почти на четверть. Telegram при этом вырос на 26%, на него приходится 44% трафика. Если динамика этого года продолжится, уже в начале 2022 г. Telegram может стать лидером в рейтинге популярных мессенджеров в России. Эксперты объясняют популярность Telegram тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источник информационного контента.

Тройку популярных мессенджеров замыкает Viber c долей 6%. В 2020 г. на него приходилось 11% трафика.

«Мегафон» – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.