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В Huawei AppGallery появилось приложение «Аэрофлот»

В магазине приложений Huawei AppGallery стало доступно приложение российской авиакомпании «Аэрофлот».

В приложении «Аэрофлот» пользователи AppGallery могут воспользоваться множеством функций: от поиска и покупки авиабилетов, до регистрации на рейс и получения посадочного талона. В мобильном сервисе авиакомпании также можно ознакомиться с деталями бронирования и перелета. Кроме того, с приложением «Аэрофлот» пользователи AppGallery смогут путешествовать выгоднее: в разделе «Спецпредложения» доступна самая актуальная информация о скидках и акциях авиакомпании.

Также в приложении «Аэрофлот» можно зарегистрироваться в программе лояльности «Аэрофлот бонус» и пользоваться преимуществами личного кабинета участника. Участие в программе позволяет копить мили, а затем тратить их на билеты, повышение класса обслуживания или товары и сервисы партнеров.

«Мы особенно рады появлению в AppGallery приложения российского лидера по авиаперевозкам «Аэрофлот». Мы стремимся предоставлять пользователям нашего магазина приложений доступ к самым популярным и удобным сервисам. Приложение «Аэрофлот» отличается интуитивно понятным, простым интерфейсом, который позволит сделать опыт пользователей в сервисе максимально комфортным. Сотрудничество с крупнейшей авиакомпанией России – важный этап в развитии нашего магазина приложений. Мы надеемся на долгосрочную и плодотворную совместную работу», – сказал Михаил Комков, вице-президент экосистемы компании Huawei в регионе Евразия.

«Аэрофлот» занимает лидирующие позиции по цифровизации на мировом авиационном рынке и старается улучшать опыт взаимодействия клиентов на всех доступных платформах. В сотрудничестве с AppGallery мы видим большой потенциал и рады предложить пользователям площадки возможность путешествовать с удовольствием. Миссия «Аэрофлота» заключается в том, чтобы наши клиенты могли быстро и с комфортом преодолевать огромные расстояния, а значит – быть мобильными, чаще встречаться, успешно работать и видеть мир во всем его разнообразии», – отметил Андрей Панов, заместитель генерального директора по стратегии, сервису и маркетингу.

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