«Мегафон» увеличил площадь покрытия Татарстана сетью LTE в 1,5 раза

С начала 2021 г. «Мегафон» увеличил площадь покрытия Татарстана сетью LTE в 1,5 раза – оператор расширил присутствие 4G во всех городах и районах республики. Рекордное обновление охватило более 400 населенных пунктов, где проживают свыше 2,5 млн человек.

«Мегафон» модернизировал более 850 базовых станций, уделив особое внимание отдаленным от центра небольшим поселениям. Оценить улучшенное качество связи теперь могут жители Андреевки, Бакирово, Куралово, Вороновки и еще пятидесяти сел, поселков и деревень, в которых скоростной 4G-интернет оператора появился впервые. Местным жителям открылись возможности для онлайн-образования, работы, виртуального общения и удаленного использования государственных услуг. Значительное расширение LTE-покрытия поможет раскрыть туристический потенциал небольших населенных пунктов и открыть новые маршруты для гостей республики.

Быстрый мобильный интернет стал неотъемлемой частью комфортной жизни татарстанцев – только за год трафик в сети 4G «Мегафона» в регионе вырос в 1,5 раза.

«Модернизация позволила обеспечить более широкую территорию покрытия и лучший сигнал внутри помещений от Буинского до Агрызского района. Благодаря проведенным работам, интернет четвертого поколения появился даже в малочисленных деревнях, где проживает менее ста человек», – отметил Дмитрий Кузнецов, директор «Мегафона» в Татарстане.

Увеличение зоны покрытия LTE дало возможность в селах и деревнях пользоваться голосовой связью нового стандарта с кристально чистым звуком HD – VoLTE (Voice over LTE). Благодаря технологии жители Татарстана могут одновременно совершать голосовые вызовы в сети 4G, загружать видео и отвечать в мессенджерах. Услугу не нужно подключать дополнительно, достаточно активировать в настройках смартфона.