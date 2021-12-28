CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков Интернет Интеграция
|

В Самаре разработали решение для интеллектуальной фильтрации DNS

Самарская компания «Мэдэкс» разработала решение Bitmash, предназначенное для фильтрации запросов к DNS-системам. Bitmash с помощью алгоритмов искусственного интеллекта анализирует запросы к DNS и при выявлении подозрительной активности передает информацию аналитикам, которые принимают решение о блокировке тех или иных запросов.

Таким образом, Bitmash позволяет обнаружить зараженные рабочие станции и внести их в черный список. ПО Bitmash разворачивается на территории заказчика. Как поясняет гендиректор «Мэдэкс» Константин Быченков, в отличие от классических антивирусов, для работы Bitmashдостаточно сервера средней мощности, при этом на компьютеры пользователей ничего устанавливать не нужно.

Решение Bitmash может потребоваться организациями, имеющим собcтвенные DNS-системы - провайдерам, крупным компаниям, университетам. Также на основе решения Bitmash могут реализовать дополнительные функции, например, родительский контроль. Компания «Мэдэкс» является партнером самарского Института искусственного интеллекта, который участвует в реализации нацпрограммы «Цифровая экономика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Авито» поглотила разработчика ПО для автодилеров

В России создан квантовый компьютер «на ионах»

Всероссийский сайт со школьными оценками взломали дважды за одни сутки

«Дыра» в Microsoft Azure годами раскрывала исходный код приложений, написанных на PHP, Python и Ruby

«Мегафон» начал продавать по подписке iPhone, Samsung и Xiaomi

Каким будет цифровой банк через несколько лет

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM

Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое граница космоса и где она проходит

Корабли-батарейки доставят заряд от морских ветряков

Доказано: галактики без темной материи существуют
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022