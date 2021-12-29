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МТС модернизировала сеть в Белокурихе

МТС сообщила о завершении работ по модернизации и расширению сети на территории Белокурихи. Это позволило увеличить скорости мобильного интернета МТС с учетом сезонного всплеска трафика в пик зимнего туристического сезона в Алтайском крае.

Средняя скорость мобильного интернета МТС на территории горнолыжных трасс «Катунь», «Благодать», и на склоне горы «Церковка» выросла до 40 Мбит/с. Этой скорости достаточно для просмотра в комфортном режиме 4К-видео онлайн, скачивания «тяжелых» файлов, онлайн-игр, а также использования соцсетей и мессенджеров.

«В прошлом году прелести зимнего отдыха в Белокурихе оценили не только соседи-сибиряки, но и многочисленные туристы из центральных регионов, в том числе из Москвы. Рост интернет-трафика тогда составил более 30%. В связи с этим мы решили подготовить сеть к высоким нагрузкам, чтобы гости курорта могли даже во время пиковых нагрузок на сеть делиться впечатлениями от отдыха с помощью фото и видео в соцсетях, а также смотреть фильмы онлайн или видео на Youtube. Впереди очередной зимний туристический сезон, курорт ожидает рекордное количество гостей, и мы готовы принять в сеть МТС всех желающих»», – отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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