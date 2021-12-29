Суперсервис на портале мэра Москвы поможет участникам программы реновации докупить квадратные метры

В суперсервисе «Помощь при переезде в рамках программы реновации» появился новый раздел с информацией для новоселов, желающих переехать в квартиру большего размера. Он доступен в персональной инструкции для участников программы реновации. С его помощью москвичи могут выбрать квартиру увеличенной площади, оплатив дополнительные квадратные метры, а город предоставит на них скидку 10%.

Горожанам предложат квартиры в доме, построенном по программе реновации, в том же районе Москвы, в котором находится расселяемая пятиэтажка. Жителям ЗелАО и ТиНАО необходимо выбрать здание в том же округе.

«С помощью новой инструкции новоселы, планирующие докупить квадратные метры в рамках переезда по программе реновации, смогут узнать, какие документы для этого необходимы, как подать заявку на докупку и какие способы приобретения доступны. Для создания инструкции по докупке с ответами на основные вопросы специалисты ведомств провели подробный анализ очных консультаций с участниками программы. Персональная инструкция, в которой подробно расписаны все этапы переезда с учетом конкретной жизненной ситуации, помогает жителям быстро и удобно получить необходимую информацию и услуги без личных обращений в центры по переселению, что особенно актуально в период нестабильной эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день персональной инструкцией пользуются уже более 15 тыс. участников программы реновации», — отметил первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Евгений Козлов.

Чтобы купить дополнительные квадратные метры со скидкой, москвичи могут использовать личные средства, ипотечный заем, материнский капитал, а также другие субсидии и сертификаты. Площадь приобретаемого жилья не должна превышать 100 квадратных метров.

«Если граждане не воспользовались правом докупки в момент переселения, то, заключив договор на равнозначную квартиру с Департаментом городского имущества, они смогут использовать эту опцию в течение двух лет с момента регистрации права собственности на новую равнозначную квартиру», — сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Инструкция по докупке жилья содержит шесть шагов. Сначала необходимо сообщить о желании воспользоваться этим правом в центр информирования по переселению, получить проект договора на равнозначную квартиру, но не подписывать его. Далее предстоит выбрать новую квартиру и осмотреть ее. Доступные для покупки варианты размещены на карте реновации.

При докупке в момент переезда участнику программы нужно будет оплатить только разницу в общей площади приобретаемой квартиры и средней площади равнозначных квартир в доме, в который ему предложено переехать. Сумма доплаты рассчитывается с учетом скидки 10%.

После того как участник определился с квартирой, узнал сумму доплаты и выбрал способ докупки, ему нужно записаться на прием в Фонд реновации и оформить заявку. С собой необходимо будет взять полный пакет документов, их перечень также опубликован в инструкции по докупке. Если в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления на докупку квартиры заявление на нее подал и другой участник программы реновации, будет объявлен аукцион, информация об этом появится на странице инструкции.

Как только договор на новую квартиру будет готов, сотрудники Фонда реновации свяжутся с покупателем, чтобы назначить дату и время подписания. После заключения договора потребуется оплатить необходимую сумму, зарегистрировать договор на новую квартиру и получить ключи.

Суперсервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации» курируют столичные Департаменты градостроительной политики и строительства, Фонд реновации жилой застройки, а также Департаменты городского имущества и информационных технологий города Москвы. С его помощью участники программы могут дистанционно узнать обо всех этапах переезда, заявить о необходимости устранения строительных дефектов, заказать услуги грузчика, записаться на прием к нотариусу, на осмотр квартиры и подписание договора, а также получать регулярные сообщения обо всех этапах переселения.

Как отметили в Департаменте информационных технологий, новые электронные сервисы программы реновации дают возможность москвичам сократить количество личных визитов в центры информирования по переселению. В 2022 г. участники программы смогут направлять необходимые документы в Департамент городского имущества онлайн — в рамках суперсервиса на mos.ru.

Программу реновации утвердили в 2017 г. Планируется, что в новые квартиры переедут около 1 млн москвичей. Участникам предоставляют жилье с улучшенной отделкой, а в районах строят детские сады, школы, поликлиники, спортивные комплексы и другие объекты социальной инфраструктуры.