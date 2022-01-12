ГК «А101» и «Яндекс.аренда» начали сотрудничество в сфере долгосрочной аренды жилья

ГК «А101» и сервис долгосрочной аренды квартир «Яндекс.аренда» заключили соглашение, в рамках которого собственники квартир в районах ГК «А101» могут с помощью сервиса бесплатно сдать свою квартиру в аренду.

Специалисты «Яндекс.аренды» подготовят текст объявления, профессиональную фотосессию и виртуальный тур по квартире, а также будут самостоятельно, без присутствия собственника, проводить показы объекта потенциальным арендаторам. Это позволяет заметно ускорить процесс сдачи квартиры. При этом каждая кандидатура арендатора будет согласована с собственником квартиры.

После согласования арендатора сервис подготовит все документы для сделки, а затем в течение всего срока аренды будет помогать собственнику квартиры с решением бытовых вопросов. Ежемесячную плату владелец жилья будет получать на банковскую карту, привязанную в личном кабинете. При этом имущество собственника квартиры, включая отделку и мебель, защищает страховка на сумму до 1,7 млн руб. Она также покрывает до 30 дней простоя, если арендатор решит неожиданно расторгнуть договор аренды.

В ближайшее время сервис будет доступен собственникам квартир в районах ГК «А101» через официальное приложение девелопера.

Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим сказала: «Если посмотреть на количество инвестиционных покупок в 2018-2019 гг., можно предположить, что сейчас в районах ГК «А101» порядка 7% квартир могут сдаваться в аренду. Однако тенденция последних двух лет, когда люди вкладывали свои рублевые сбережения в недвижимость, может привести к росту числа арендных квартир в ТиНАО до 10-12%. Поэтому сотрудничество с сервисом «Яндекс.аренда» решает сразу две важные задачи – повышение инвестиционной отдачи для тех, кто покупал квартиру как надежный актив, а также повышение скорости заселения новых домов. Последний фактор важен для ускорения развития городской среды, а также для объектов сопутствующей инфраструктуры».