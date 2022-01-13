Исследование Eset: только четверть россиян знает, что такое метавселенная

Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование и выяснил, что пользователи знают о понятии «метавселенная».

Оказалось, что 24% всех опрошенных знакомы с моделью виртуального мира. Лучше всего об этом осведомлены жители России в возрасте 35-44 лет, а также москвичи.

82% из осведомленных верно толкует значение слова — «Общий цифровой мир, объединяющий физическую, дополненную и виртуальную реальности». 13% уверены, что метавселенная — это нереальный фантастический мир. Небольшая часть респондентов связывает метавселенную исключительно с миром онлайн-игр.

Ровно половина всех опрошенных (50%) верят, что метавселенные станут частью нашей жизни совсем скоро — в ближайшие 5-10 лет, еще 35% думают, что виртуальные миры будущего станут обыденностью через 20-30 лет, 10% уверены — не раньше, чем через 50 лет. И только 5% не верят в будущее метавселенных.