Glorax запустила мультиформатный сервис по продаже недвижимости

Glorax запустила в России мультиформатный сервис по продаже недвижимости, где представлены сразу три класса жилья – от комфорта до премиума в обеих столицах. На рынке появилась возможность провести онлайн-сделку с премиальными проектами с ценой квадратного метра до 755 тыс. руб.

Главная инновационная составляющая нового сервиса состоит в мультиформатности представленной недвижимости на одной платформе в Москве и Санкт-Петербурге. При этом уникальной для рынка двух столиц является возможность провести онлайн-сделку. Ранее ни один застройщик не предоставлял в рамках единого технологического решения выбор недвижимости всех классов жилья, утверждают в Glorax. Помимо квартир и апартаментов с отделкой и меблировкой, новый онлайн-сервис позволяет удаленно приобрести кладовые или машиноместа в паркинге.

«Мультиформатный сервис по продаже недвижимости стал очередным технологичным решением для удобства клиентов в рамках процесса диджитализации компании и ее ИИ-системы, – сказал президент компании Glorax Андрей Биржин. – При этом клиент может одновременно оформить несколько лотов для собственного проживания или реализации любой инвестиционной стратегии в будущем».

Уникальность онлайн-сделки в новом сервисе заключается в том, что оцифровано даже подписание кредитного договора, отмечают в компании. Клиенты могут оформить сделку по покупке недвижимости у девелопера Glorax ни разу не посетив офис. Квартиру можно выбрать и забронировать на сайте. Заявку на ипотечный кредит подать электронной анкетой, и она сразу поступит на согласование в 28 банков, которые уже есть в системе. Ответ по статистике в 95% случаев приходит в течение 1 дня. Для выпуска ЭЦП, девелопер направляет курьера к клиенту, где бы он ни находился. А после получения ЭЦП и подписания всех документов, они передаются автоматически в Росреестр без дополнительных расходов для покупателя. Затем архив из Росреестра загружается в личный кабинет собственника. Все этапы сделки отображаются в личном кабинете клиента.

Кроме того, еще одной знаковой разработкой компании является цифровой помощник Lora. Он помогает выбрать квартиру по заданным параметрам, дает необходимую информацию покупателю, а при необходимости подключает персонального менеджера для коммуникации. А благодаря многофункциональному приложению Gloraxapp можно взаимодействовать с сервисами и решениями девелопера и управляющей компании.