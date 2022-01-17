Сервис Russpass объединил тысячу организаций в туристической сфере и смежных отраслях

К партнерской программе цифрового туристического сервиса Russpass, который запустили в июле 2020 г., подключилась тысяча организаций со всей России. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, среди них туроператоры, экскурсионные бюро, рестораны, отели и другие представители отрасли туризма. Тысячным участником программы стал туроператор из Иркутской области. Он предлагает сборные и индивидуальные туры по региону, а также по Бурятии. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и правительства Москвы.

«С сервисом сотрудничают все субъекты Российской Федерации, а число организаций-партнеров уже достигло тысячи. Это крупнейшие представители индустрии, малый и средний бизнес, государственные и частные культурные площадки. Объединив их возможности, Russpass способствует увеличению турпотока в Москву и другие регионы. На фоне пандемии он стал дополнительным инструментом для развития внутреннего туризма», — отметила Наталья Сергунина.

В числе партнеров Russpass — туристические объекты, агрегаторы и туроператоры столицы и регионов. Так, с 2020 г. московскими партнерами сервиса стали ВДНХ, музей-заповедник «Царицыно», парк «Зарядье», Московский зоопарк, Музей русского импрессионизма и другие объекты, которые пользуются популярностью у путешественников.

В 2021 г. к Russpass присоединились киностудия «Союзмультфильм», Политехнический музей, МХТ имени А.П. Чехова, Государственный музей Л.Н. Толстого, Зоологический музей МГУ и другие. Площадки уже разместили свои предложения в сервисе.

Благодаря партнерской программе пользователи сервиса теперь могут включить в план своего путешествия крупнейший музей-заповедник в России — Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. В него входит 64 памятника архитектуры, семь объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и 45 музейных экспозиций. Кроме того, партнером Russpass стал природный парк «Вулканы Камчатки» — самая крупная особо охраняемая территория региона.

Одна из задач Russpass — поддерживать субъекты малого и среднего предпринимательства. Сотрудничество с сервисом дает им дополнительную рекламу и поток клиентов. Так, среди партнеров сервиса — 76% представителей малого и среднего бизнеса. Это не только московские организации (51% — столичные компании), но и туристические предприятия и учреждения культуры из других регионов страны. С сервисом сотрудничают все 85 регионов России, что позволяет покрыть практически любой запрос путешественников.