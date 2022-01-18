Accenture: к 2025 году годовой объем покупок в соцсетях достигнет $1,2 трлн

Исследование Accenture «Революция шопинга» показало, что глобальная индустрия покупок в соцсетях с оборотом $492 млрд вырастет в три раза быстрее, чем традиционная электронная коммерция — до $1,2 трлн к 2025 г. Рост будет происходить в основном за счет пользователей социальных сетей поколения Z и миллениалов, которые к 2025 г. будут обеспечивать 62% мировых расходов на коммерцию в социальных сетях.

Чуть менее двух третей (64%) опрошенных заявили, что они совершали покупки в соцсетях в прошлом году, что, по оценкам Accenture, равняется почти двум миллиардам покупателей по всему миру.

Отчет Accenture показал, что к 2025 г. наибольшее количество покупок в соцсетях ожидается в сфере одежды (18% всех покупок), бытовой электроники (13%) и декора для дома (7%). Продукты питания также представляют крупную товарную категорию (13%), хотя покупка в такой категории типична исключительно для Китая. Красота и средства личной гигиены, хотя и занимают меньшую долю в общем объеме продаж, по прогнозам, будут быстро набирать обороты. И к 2025 г. составят более 40% цифровых расходов в этой категории на ключевых рынках.

«Рост времени, которое люди проводят в социальных сетях, отражает, насколько важны эти платформы в повседневной жизни. Они меняют представление о том, как люди покупают и продают, что открывает перед платформами и брендами новые возможности для пользовательского опыта и получения доходов», — отметил Робин Мердок, руководитель глобальной отрасли программного обеспечения и платформ в Accenture.

Небольшие бренды также могут получить выгоду от коммерции в социальных сетях. Более половины (59%) опрошенных заявили, что они с большей вероятностью поддержат малый и средний бизнес через покупки в соцсетях, чем при покупках на сайтах электронной коммерции. Кроме того, 63% респондентов ответили, что с большей вероятностью снова купят товар у того же продавца, что говорит о преимуществах такой коммерции в формировании лояльности и стимулировании повторных покупок.

При этом половина пользователей обеспокоены тем, что покупки в социальных сетях не будут защищены или возвращены в соответствии с законом. «Те, кто еще не использует социальную коммерцию, говорят, что одной из причин является отсутствие доверия к подлинности продавцов, в то время как активные пользователи покупок в соцсетях отмечают плохую политику возврата товаров. Недоверие — проблема, на преодоление которой потребуется время. Но продавцы, которые сосредоточатся на этих областях, будут иметь больше возможностей для увеличения доли рынка», — сказал Оливер Райт, руководитель глобального направления потребительских товаров и услуг в компании Accenture.

Потребители в развивающихся странах чаще покупают в соцсетях. Восемь из десяти пользователей социальных сетей в Китае активно используют такой вид покупок. При этом большинство пользователей социальных сетей в Великобритании и США еще не совершали покупки через соцсети.

Покупатели в Китае, Индии и Бразилии больше заботятся о функциях, которые помогают им обнаружить и оценить лучшие предложения, в то время как жители Великобритании и США придают большее значение ценам и скидкам.

Доверие более важно для старших поколений, чем для молодых. Пожилые покупатели делают акцент на безопасности и ценят известность бренда, в то время как молодых людей привлекают живые трансляции и отзывы покупателей.

«Соцсети изначально были для российского бизнеса хорошим каналом для продаж по своей сути: их посещают более двух третей населения страны. Изначально бренды использовали их как поле для рекламы, но прямые продажи еще более эффективны с точки зрения затрат на привлечение покупателя. Превращение соцсетей в точки прямых продаж – тренд, у которого есть несколько объективных предпосылок. Это и развитие экосистем бизнеса, и возможность таргетирования на отдельные сообщества по интересам, и вполне вероятное появление метавселенных, которые могут предложить покупателям принципиально новый опыт шопинга», — отметил Сергей Киреев, руководитель направления технологического консалтинга департамента потребительских товаров и розничной торговли Accenture в России и Казахстане.