Клиенты «Яндекс.маркета» смогут бесплатно вернуть товары через «Почту России»

Пользователи «Яндекс.маркета» теперь могут легко вернуть товары через «Почту России». Бесплатный возврат можно оформить за считанные минуты в личном кабинете на маркетплейсе, а затем без очереди сдать товары в любом почтовом отделении.

«Рост продаж неизбежно приводит к увеличению количества возвратов. Возможность простого и бесплатного возврата покупки привлекает покупателя и стимулирует новые продажи», — отметил директор по маркетингу и развитию продуктов «Почты России» Артем Степин.

Оформить возврат можно в любом из 38 тыс. отделений Почты России по всей стране. Почта принимает товары весом до 20 кг и суммой габаритов до 300 см.

Вернуть «Маркету» покупки с помощью «Почты России» пользователи могли и раньше, но для этого нужно было в почтовом отделении заполнить заявление и отправить его маркетплейсу. Теперь все проще: покупатель оформляет возврат в личном кабинете на «Маркете», выбирает подходящее отделение «Почты» и получает от маркетплейса СМС с трек-номером. Затем пользователь приходит в отделение, называет номер и сдает товары. Чтобы не стоять в очереди, в отделение можно заранее записаться через мобильное приложение «Почты».

Покупатель получает назад деньги в течение 10 дней после того, как товары возвращаются на склад «Маркета» или продавца и проходят проверку. Сервис переводит деньги на карту пользователя или на его банковский счет, если заказ был оплачен при получении.

Вернуть товары «Маркету» пользователи могут и через его пункты выдачи заказов (ПВЗ). Это можно сделать в любом из брендированных ПВЗ сервиса, которых около 2000 по всей стране. Услуга тоже бесплатная и оформляется полностью в онлайне. До сих пор она работала только для товаров, которые продавались со складов «Маркета». Теперь возвраты через ПВЗ доступны и для товаров, которыми магазины торгуют на сервисе со своих складов и пользуются доставкой «Яндекса». В результате число товаров, для которых действует эта услуга, увеличилось на сервисе в два раза.