Вице-премьер Чернышенко: биометрия позволит повысить безопасность персональных данных россиян на «Госуслугах»

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил о разработке нового фактора аутентификации пользователя портала госуслуг. Вход в личный кабинет будет осуществляться с помощью данных единой биометрической системы.

Как заверили в Минцифры, никаких ограничений в использовании портала госуслуг в связи с введением биометрии не будет. Все существующие сервисы останутся доступными даже тем, кто откажется от сдачи биометрии.

Вице-премьер напомнил, что ЕБС была запущена в конце прошлого года. Это стало большим шагом на пути достижения национальной цели «Цифровая трансформация», поставленной Президентом Владимиром Путиным.

«Сегодня «Госуслуги» — один из самых популярных порталов страны. Подтвержденную учетную запись на нем имеют свыше 93 млн человек. Для защиты их данных Правительство использует самые современные технологии, в том числе планируется использование биометрии. Она позволит не только сделать портал удобнее и расширить количество предоставляемых сервисов, но и повысить безопасность персональных данных россиян. Возможность входа в личный кабинет по биометрии станет доступна в течение полугода», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер особо отметил, что использование биометрии при входе на портал добровольное и будет устанавливаться по желанию гражданина.

Сейчас пользователи могут защитить аккаунт от кражи с помощью числового SMS-кода. Это называется двухфакторная аутентификация.

«При каждой авторизации на «Госуслугах» пользователи получают одноразовый код на подтвержденный номер мобильного телефона и вводят его на сайте. Эту опцию можно самостоятельно включить в разделе «Безопасность» своего профиля. Пользуются ею немногие. Минцифры планирует сделать опцию SMS-подтверждения авторизации по умолчанию включенной, чтобы повысить безопасность учетных записей. Еще пользователь может включить в профиле опцию контрольного вопроса, ответ на который известен только ему. Это поможет при восстановлении доступа к учетной записи», – сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Для подтверждения входа в аккаунт с помощью одноразового числового кода Минцифры подготовило поправки в федеральный закон «О связи». Они предполагают, что все операторы связи будут передавать такие короткие текстовые сообщения незамедлительно. Норма закона вступила в силу с 1 января 2022 г.

В Минцифры России также сообщили, что изменения в подзаконные акты, которые регламентируют порядок использования двухфакторной аутентификации, будут в ближайшее время опубликованы для общественного обсуждения. В дальнейшем Правительство сформирует список ресурсов, на которых двухфакторная аутентификация будет приоритетной. В перечень войдут сайты, которые требуют дополнительной защиты информации.