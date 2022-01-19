Varonis обнаружила новую уязвимость системы многофакторной аутентификации облачного сервиса Box

Компания Varonis Systems выявила новую уязвимость в системе многофакторной аутентификации (MFA) облачного хранилища Box, использующей дополнительную проверку пользователя при помощи sms-сообщений. Это уже второй способ обхода MFA в Box, обнаруженный за последнее время. Он может быть использован злоумышленниками для кражи и компрометации корпоративных данных. При этом даже не требуется доступ к телефону атакуемого сотрудника.

Большое количество организаций сегодня выбирают именно облачные хранилища. Для организации доступа к данным они могут воспользоваться MFA, реализуемой при помощи специальных приложений, таких как Okta Verify и Google Authenticator, или sms-сообщений.

Многофакторную аутентификацию, как дополнительный способ защиты пользовательских аккаунтов, используют многие поставщики облачных сервисов. Box, после ввода логина и пароля, предлагает выбрать один из способов прохождения второго этапа аутентификации: при помощи приложения с использованием технологии ТОТР, либо sms-сообщения. При этом сам код отправляется в sms-сообщении только тогда, когда пользователь переходит к форме проверки. В противном случае сообщение не отправляется, однако система аутентификации Box все равно формирует файл cookie, который может быть перехвачен злоумышленником, обладающим украденными адресом электронной почты и паролем.

Получив cookie, злоумышленник может перенаправить процесс MFA на форму, предусматривающую использование ТОТР. При этом система безопасности Box не проверяет, какой именно способ был выбран пользователем при регистрации и не отслеживает, принадлежит ли ему копия приложения, используемого для получения одноразового пароля. Это дает хакерам возможность получить доступ к учетной записи без использования телефона жертвы.

Алгоритм такой атаки можно представить следующим образом:

- злоумышленник выбирает вход с помощью MFA через приложение-аутентификатор и сохраняет фактор аутентификации;

- на странице account.box.com/login он вводит логин и пароль;

- если комбинация окажется правильной, браузер отправляет новый файл cookie для аутентификации и перенаправляет сеанс на страницу /2fa/verification;

- злоумышленник вместо перехода на форму проверки sms-кода передает свой собственный фактор аутентификатор и код из приложения, и получает доступ к данным аккаунта. Причем жертве sms-сообщение даже не отправляется.

«Многофакторная аутентификация пользователей сегодня рассматривается многими компаниями как панацея, предотвращающая угрозы безопасности данных. Достаточно вспомнить об обязательном использовании MFA в сервисах Salesforce и MicrosoftВ России, к примеру, перейти на использование MFA активно рекомендуют пользователям портала госуслуг. Однако, надежность такой системы во многом зависит от ее реализации. Многофакторная аутентификация может сформировать ложное ощущение безопасности, но ее использование вовсе не гарантирует, что данные надежно защищены», – сказал Даниэль Гутман, глава Varonis в России.

Специалисты Varonis считают, что использование MFA не исключает необходимости использования подхода, ориентированного на данные, в вопросах обеспечения безопасности информационных систем. В любом случае организации нужно контролировать как использование многофакторной аутентификации в своих сервисах, так и работу с самими данными.

Помимо этого, сотрудники, ответственные за информационную безопасность, должны знать:

- к какому объему данных могут получить доступ злоумышленники при компрометации учетной записи;

- не раскрываются ли данные компании чрезмерно широкому кругу пользователей и оповестит ли система безопасности администратора, если обнаружит аномальный доступ к ним.

Исследовательская группа компании Varonis ранее обнаружила способ обхода многофакторной аутентификации для учетных записей сервиса Box, использующих приложения-аутентификаторы, такие как Google Authenticator.