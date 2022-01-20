«Ашан» подключил более 50% супермаркетов к доставке через «Сбермаркет»

В рамках стратегического партнерства в сфере электронной торговли «Ашан» и «Сбермаркет» запустили доставку из 73 супермаркетов «Ашан» и «Атак».

«Ашан» и «Сбермаркет» продолжают расширение совместного сервиса, цель которого – ускорить развитие phygital-коммерции в «Ашан» и укрепить позиции обеих компаний на рынке продуктового ритейла. На этой неделе доля подключенных к доставке супермаркетов «Ашан» и «Атак» превысила 50%, причем 44 магазина из 73 выполняют экспресс-доставку. В остальных 29 супермаркетах, помимо плановой доставки, доступна услуга самовывоза.

«На сегодняшний день жители столичного региона имеют возможность заказать быструю или плановую доставку из 54 магазинов «Ашан» и «Атак», расположенных в Москве и Московской области. Обработку и сбор заказов выполняет штат компании «Сбермаркет» в магазинах торговой сети. К заказу доступно от 8 тыс. до 13 тыс. наименований товаров, в зависимости от размера конкретного супермаркета. В случае отсутствия того или иного продукта на полке сотрудник консультирует клиента по телефону и при необходимости быстро подбирает замену. Минимальная сумма заказа в плановой доставке – 1 тыс. рублей, в быстрой доставке – 400 руб. Быстрая доставка осуществляется от 30 минут с момента заказа, плановая доставка – к удобному для клиента времени», – отметил вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

«Сегодня российский рынок e-com находится в фазе активного развития, демонстрируя двузначный и трехзначный рост по всем показателям. Клиенты, которые хоть раз заказывали онлайн, почувствовали этот сервис, оценили его удобство и преимущества и продолжают пользоваться услугами доставки на дом. Наша задача - предложить данный сервис во всех магазинах «Ашан». Уже ко второму полугодию 2022 г. совместно со «Сбермаркет мы подключим все оставшиеся супермаркеты к доставке и увеличим количество магазинов, в которых будет доступна экспресс-доставка. Мы гарантируем высокий уровень сервиса, скорость и укомплектованность заказов», – сказала директор формата цифровых продаж «Ашан ритейл Россия» Марина Туран.

«Один из наших главных фокусов в 2022 г. – подключение новых ритейлеров и расширение партнерства с действующими, что будет способствовать улучшению клиентского опыта как в плановой, так и в быстрой доставке. Количество клиентов «Сбермаркета» за прошлый год выросло почти в три раза, а доля заказов в быстрой доставке составляет уже более 30%. Поэтому для нас важно отвечать на запрос клиентов, предлагая быстрый и удобный сервис и самый широкий ассортимент. Сейчас наши клиенты хотят получать любой товар как можно быстрее – будь то продукты питания или бытовая химия, детские игрушки или косметика. Уверены, что вместе с нашим стратегическим партнером «Ашан ритейл Россия» мы реализуем эту задачу на самом высоком уровне», – сказал директор по развитию бизнеса компании «Сбермаркет» Сергей Катасонов.