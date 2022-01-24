У павильона «Умный город» на ВДНХ появился виртуальный тур по экспозиции

Во время 3D-тура его участники узнают, какие технологии, применяемые в транспорте, образовании, городском хозяйстве и других сферах, представлены в павильоне «Умный город», а также как цифровые решения улучшают качество жизни горожан и облик Москвы. Об этом CNews сообщили представители столичного ДИТ.

Совершить путешествие по экспозиции павильона «Умный город» на ВДНХ теперь можно онлайн. Пользователей сети приглашают познакомиться с инновационным пространством, посвященным цифровым решениям столицы.

«Чтобы узнать обо всех цифровых достижениях города, достаточно посетить павильон “Умный город”. Его экспозиция полностью интерактивна. Здесь можно, например, побеседовать с роботом Дитошей, отправиться в виртуальную поездку на беспилотном такси и вырастить дерево за несколько секунд. Мы подготовили 3D-экскурсию, которая позволит познакомиться с выставкой технологий, представить ее масштабы, оценить разнообразие инсталляций», — сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Чтобы начать изучение павильона, следует зайти на его страницу на сайте ВДНХ и кликнуть по ссылке на 3D-тур. Виртуальная экскурсия проходит по шести зонам инновационного пространства. Двигаться вперед по экспозиции можно, просто кликая мышкой по странице. Также на виртуальной прогулке может помочь «Навигатор», его значок находится в левом нижнем углу экрана. Если нажать на него, появится окно с перечнем ключевых экспонатов павильона. Каждый такой экспонат сопровождается текстовой справкой или коротким объясняющим видео. Они открываются, если кликнуть по информационному значку серого цвета.

Так, в зоне интеллектуальной транспортной системы павильона «Умный город» демонстрируют, как новейшие технологии влияют на безопасность дорожного движения. Здесь воссоздан перекресток, на котором установлены светофоры нового поколения, оснащенные специальными лазерными лучами. Участники виртуальной экскурсии смогут пересечь такой перекресток и оценить его удобство. За зеброй расположен стенд «Интеллектуальный транспорт». В онлайн-тур входит видеосправка о нем. Далее пользователи сети могут подойти к беспилотному такси. Ожидается, что в перспективе москвичи будут совершать поездки по городу в том числе на автомобилях, которые передвигаются без участия водителя.

А выставочная зона здравоохранения посвящена применению цифровых разработок в медицине. Одним из важнейших достижений в этой сфере является электронная медицинская карта. В ней собрана вся информация о здоровье пациента (протоколы осмотров, результаты исследований, история вакцинации и многое другое). Обмен данными между врачами разных специализаций и медучреждений стал намного проще, а достоверная информация о диагностике и заключениях помогает при постановке диагноза и назначении лечения. В виртуальном туре зрителям расскажут о преимуществах электронной медицинской карты.

Помимо этого, в павильоне «Умный город» показывают, какую роль играют электронные сервисы в городском хозяйстве. Например, с помощью портала «Наш город» можно быстро сообщить о повреждении дорожного покрытия, недостаточно качественной уборке дворовой территории, ненадлежащем уходе за газонами, деревьями, кустарниками и другом. Онлайн-формат взаимодействия жителей с органами власти доказал свое удобство и эффективность. В инновационном пространстве ВДНХ есть специальные цифровые лупы. Чтобы понять, как они работают, следует кликнуть на информационный значок и открыть видео. Посмотрев в такую лупу в павильоне, можно понаблюдать за всем процессом решения проблемы: от момента, когда человек обнаружил ее и отправил заявку на портале «Наш город», до обработки обращения в профильном ведомстве и устранения проблемы.

Следующая инсталляция, включенная в 3D-тур, называется «Арт-дерево». Теперь речь пойдет о проекте «Наше дерево». Благодаря ему у родителей появилась возможность посадить именное дерево в одном из парков в честь рождения своего ребенка.

Кроме того, в павильоне «Умный город» можно узнать о том, какие услуги доступны пользователям портала mos.ru, какие сервисы помогают открыть и вести бизнес и какие возможности предоставляет цифровая платформа Московского инновационного кластера i.moscow. Здесь можно познакомиться и с проектом «Московская электронная школа» («МЭШ»): как библиотека «МЭШ» делает учебу увлекательной и понятной, что собой представляют виртуальные лаборатории, какие существуют полезные сервисы для родителей, учеников и педагогов и как платформу дополняют новыми опциями.

Павильон «Умный город» заработал на ВДНХ в сентябре 2016 г. С момента открытия его посетили более 478 тыс. человек.