Программисты в России смогут платить налоги как физлица

В России появилось первое решение для автоматизации уплаты налогов физических лиц. Теперь российские разработчики-фрилансеры смогут платить НДФЛ «в один клик», не оформляя самозанятость или ИП.

Сервис для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff разработал инструмент легализации фрилансеров в статусе физлица. Нововведение позволит ежемесячно удерживать НДФЛ и в необходимые сроки перечислять деньги в налоговую по месту регистрации фрилансера.

По словам создателей проекта, нововведение позволит программистам расширить круг возможных заказчиков.

«Для крупных компаний важна юридическая чистота контрагентов, и теперь фрилансеры, платящие налоги, смогут работать с любыми заказчиками без ограничений. Налоговый статус больше не будет преградой для заключения договора. Для ИТ-специалистов это способ попробовать себя на разных проектах или совмещать основную работу с подработками без необходимости смены налогового статуса и самостоятельного расчета налогов. А автоматические ежемесячные платежи избавляют от необходимости выкладывать круглую сумму в конце года», — отметил CEO Solar Staff Павел Шинкаренко.

Solar Staff не является налоговым агентом, но на основании персонального разъяснения ФНС имеет возможность уплаты НДФЛ в бюджет за исполнителя, как за третье лицо, по электронной доверенности. Подключить и отключить автоматическую уплату налога можно в любой момент. Также сотрудники сервиса консультируют и помогают с заполнением декларации.