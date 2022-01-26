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Мобильный интернет от «билайн» теперь доступен на Большой кольцевой линии Московского метро

Мобильный оператор «билайн» заявил, что обеспечил непрерывный доступ в мобильный интернет на всех работающих станциях и перегонах Большой кольцевой линии. Клиенты компании смогут воспользоваться быстрым интернетом в том числе на новых станциях и перегонах БКЛ (от «Мневники» до «Терехово»), которые открылись в начале декабря.

В 2021 г. «билайн» полностью обновил свою сеть в Московском метро до стандарта 5G-Ready и теперь на всех станциях и тоннелях клиентам компании доступен высокоскоростной мобильный интернет.

По данным независимого аналитического агентства Telecom Daily клиенты «билайн» загружают фильмы на станциях со средней скоростью 113 Мбит/сек, что в два раза выше, чем год назад. А в перегонах во время движения поезда получают видео или другой контент со средней скоростью 60 Мбит/сек. Рост за год составил 60%. При этом мобильный трафик в подземке в сети оператора по итогам 2021 г. вырос в семь раз по сравнению с предыдущим годом.

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