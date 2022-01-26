Stormwall: в 2021 году DDoS-атаки чаще всего были направлены на финансовый сектор, ритейл и игровую индустрию

Эксперты компании Stormwall проанализировали показатели DDoS-атак, осуществленных на российские компании в 2021 г. Специалисты выявили, что самыми атакуемыми отраслями в прошлом году стали финансовый сектор (43%), ритейл (31%) и игровая индустрия (18%). Также в прошлом году хакеры атаковали телеком-сферу (4%), образовательный сектор (3%) и другие (1%). Как показало исследование, в 2021 г. количество DDoS-атак на финансовый сектор, ритейл, игровую сферу и образовательный сектор значительно выросло по сравнению с 2020 г. Для анализа были использованы данные клиентов Stormwall.

По данным специалистов, количество DDoS-атак на финансовый сектор увеличилось на 84% в 2021 г. по сравнению с предыдущим годом. Финансовая отрасль всегда привлекательна для хакеров, и они постоянно стараются находить новые инструменты организации кибератак. В 2021 г. такими инструментами стали новые ботнеты, с помощью которых злоумышленники смогли организовать атаки на финансовые организации мощностью до 1,2 Тбит/с. Количество DDoS-атак на онлайн-ритейл выросло на 75% в 2021 г. по сравнению с 2020 г., причем самыми атакуемыми месяцами стали август и ноябрь. Количество DDoS-атак на ритейл в августе 2021 г. выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а число атак в ноябре 2021 г. увеличилось на 330% по сравнению с ноябрем 2020 г. из-за невероятной активности хакеров во время проведения «Черной пятницы» в прошлом году.

Игровая индустрия также сильно пострадала от действий хакеров в прошлом году. Эксперты сравнили показатели 2021 г. и 2020 г. и обнаружили, что в прошлом году хакерский интерес к игровым компаниям значительно возрос. Количество DDoS-атак на игровую индустрию выросло на 62% в 2021 г. по сравнению с предыдущим годом. Чтобы вывести из строя ресурсы игровых компаний, хакеры использовали самые современные инструменты организации атак. Максимальная мощность DDoS-атак на игровой сектор достигала 2 Тбит/с, что является абсолютным рекордом за всю историю кибератак. Число DDoS-атак на образовательный сектор увеличилось на 36% в 2021 году по сравнению в 2020 г., причем большинство атак в прошлом году были организованы учащимися.

«В 2021 г. количество DDoS-атак значительно выросло по сравнению с 2020 г. Проблема в том, что киберпреступники стали более изобретательными, для организации DDoS-атак они используют новые инструменты, например, ботнеты, и компаниям сложно остановить мощную атаку своими силами. Злоумышленники также научились объединять ботнеты, чтобы атака стала еще более разрушительной. В 2021 г. мы наблюдали много атак на финансовый сектор, хотя в 2020 г. хакеры больше всего атаковали сферу развлечений. Можно предположить, что из-за продолжающейся пандемии и сложной экономической ситуации в 2022 г. DDoS-атаки будут направлены на финансовый сектор, ритейл, телеком и сферу медицины. По предварительным прогнозам, в этом году может произойти рост пиковой мощности атак до 2,5-3 Тбит/с», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь компании Stormwall.