В Москве у юрлиц появилась возможность оплачивать счета на портале мэра Москвы

Сервис «Мои платежи» на столичном портале mos.ru стал удобнее для предпринимателей. Теперь они могут использовать его не только для поиска счетов, но и сразу оплачивать их. Ранее документы были доступны лишь для просмотра.

«Электронными услугами и другими возможностями портала mos.ru пользуются уже более 400 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Благодаря новой функции им больше не нужно переходить на другие онлайн-ресурсы, чтобы оплачивать текущие счета. Теперь это можно сделать через корпоративный кабинет в любое удобное время», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В разделе «Мои платежи» предприниматели могут найти и сразу же оплатить более 3000 видов счетов за разные виды услуг. Среди них, например, аренда нежилых помещений, относящихся к объектам культурного наследия, счета по договорам купли-продажи, торговые сборы, транспортные налоги и прочее. Перечень доступных для оплаты онлайн счетов будет постоянно расширяться.

Воспользоваться новой возможностью могут юридические лица и индивидуальные предприниматели с корпоративным кабинетом на mos.ru.

Для поиска нужных счетов в корпоративном кабинете организации должны быть указаны ИНН и КПП. Это позволит пользоваться новой функцией в полном объеме. В том числе оплачивать счета по уникальному идентификатору начисления (УИН).

Чтобы найти и оплатить счет, надо авторизоваться на портале mos.ru, а затем перейти к сервису «Мои платежи». Начисления к оплате будут отображаться автоматически, поэтому пользователю достаточно нажать на определенный счет.

А для оплаты бумажной квитанции нужно выбрать опцию «Добавить счет по УИН» в разделе «Мои платежи». В появившейся строке необходимо набрать УИН, указанный в платежном документе.

На первом этапе реализации оплата возможна только банковской картой. Ее данные можно сохранить в личном кабинете, чтобы не вводить их заново каждый раз.

Помимо возможности оплачивать счета, на mos.ru есть более 200 полезных услуг и сервисов для бизнеса. Среди них, например, подача заявок на субсидии, лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и оформление разрешения на таксомоторную деятельность.