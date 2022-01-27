CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Портал Госуслуг и «Вконтакте» будут доступны даже при нулевом балансе

Правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко внесла портал Госуслуг и социальную сеть «Вконтакте» в список социально значимых сайтов.

В совещании приняли участие глава Минцифры России Максут Шадаев, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн, руководители сотовых компаний и другие члены правительственной комиссии.

Социальная сеть «Вконтакте» соответствует всем требованиям социально значимых сайтов. Там опубликованы официальные аккаунты госорганов, печатных СМИ и телеканалов. Предполагается, что пользователи смогут получать актуальный контент различных источников в удобном формате. Наличие всего двух ресурсов технически облегчает операторам связи предоставление бесплатного доступа к сайтам, включенным в перечень. Таким образом обеспечивается альтернативный доступ к десяткам тысяч ресурсов госорганов и при этом снижается нагрузка на оборудование операторов.

Госуслуги и VK будут доступными даже при отрицательном балансе на счету пользователя домашнего интернета или мобильной связи. Посетить оба ресурса можно будет в браузере компьютера или смартфона, а также в официальном приложении.

Ресурс может считаться социально значимым, если там располагается не менее 5000 аккаунтов госорганов и каждый день его посещает больше 5 млн пользователей. Среди обязательных критериев для соцсети – наличие 5000 аккаунтов госорганов, а также аккаунты государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов («Первый канал», «Россия-1», «НТВ», «Пятница!», «ТНТ» и другие).

По итогам заседания правительственной комиссии Роскомнадзор должен в течение семи дней передать данные ресурсов, к которым операторы будут предоставлять бесплатный доступ. До 15 мая 2022 г. Минцифры проанализирует трафик, который обеспечивает граждан возможностью безвозмездно пользоваться ресурсами.

Правила ведения перечня бесплатных социально значимых информационных ресурсов утверждены постановлением Правительства России от 29.12.2021 года № 2531.

Возможность бесплатного посещения социально значимых сайтов появилась у россиян в 2020 г., когда проект «Доступный интернет» был запущен по поручению Президента России Владимира Путина в рамках эксперимента.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Вконтакте» и «Госуслуги» стали первыми социально значимыми сайтами, куда можно попасть при нулевом балансе

Путин вступился за криптовалюты, а Минфин написал для россиян правила обращения с биткоинами

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских ИТ в январе 2022 года

«Делимобиль» в лютые холода заблокировал автомобиль и едва не заморозил насмерть своих пассажиров

Сверхпопулярный сайт спортивного питания под угрозой тотальной блокировки и в России

Обрушив биткоин, Россия спасла рынок видеокарт

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС

Технологии для детей: супергаджеты для самых маленьких

Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022