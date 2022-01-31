Московский инновационный кластер презентовал свои возможности регионам

Предпринимателей и разработчиков из регионов России пригласили присоединиться к Московскому инновационному кластеру (МИК). МИК и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) организовали онлайн-встречу, в которой приняли участие 95 представителей органов власти почти из 20 субъектов. В их числе Новосибирская и Иркутская области, Алтайский край, Башкирия и Татарстан. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«Мы стремимся к тому, чтобы создаваемая в столице инновационная инфраструктура была полезна для предпринимателей со всей страны. Каждому стартапу или проекту нужны условия для роста. Они могут заключаться в экспертной поддержке, предоставлении площадок для пилотного тестирования, бесплатных консультациях и образовательных программах. Также благодаря кластеру проще найти партнеров и инвесторов», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в ходе онлайн-встречи участники договорились разработать план совместных проектов на 2022 г. Среди них — технологические конкурсы, подключение новых регионов к цифровой платформе кластера i.moscow и другие.

Один из примеров межрегионального взаимодействия для поддержки технологических проектов — конкурс изобретателей, рационализаторов и инноваторов «Техновызов». Его организовали Москва и Оренбургская область в 2021 г. На нем были представлены проекты по таким направлениям, как промышленные технологии, новые продукты и материалы. Сейчас финалисты тестируют свои разработки при участии партнеров конкурса, налаживают бизнес-контакты, находят клиентов, привлекают инвестиции.

«Помимо технологических конкурсов, региональным стартапам и организациям доступны все сервисы цифровой платформы Московского инновационного кластера i.moscow. Есть несколько способов присоединиться к действующей экосистеме», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Заявить о себе предприниматели и инноваторы со статусом резидента МИК могут с помощью сервиса «Проекты и потребности» на платформе i.moscow. Все, что нужно, — завести профиль в соответствующем разделе: добавить описание проекта, указать конкурентные преимущества, приложить презентацию и написать, что необходимо для развития продукта на данном этапе. Сейчас в разделе более 1000 проектов. Сотрудники МИК оказывают им всю необходимую помощь и поддержку.

Чтобы присоединиться к Московскому инновационному кластеру в качестве партнера, не требуется каких-либо сложных действий. Представителю организации достаточно зарегистрироваться на платформе i.moscow и добавить компанию к своему профилю, подключив действующую электронную подпись (УКЭП).

«Статус партнера позволяет пользоваться всеми ключевыми сервисами портала наравне с участниками кластера. Например, партнерам МИК доступны биржа контрактного производства, возможность добавить свой продукт в каталог инновационных решений или на маркетплейс Москвы, подать заявку на пилотирование продукта и многое другое. Все это помогает инноваторам из других регионов находить партнеров, привлекать инвестиции и запускать прорывные проекты для улучшения качества жизни и решения бизнес-задач», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Участники МИК активно объединяются в межотраслевые кластеры — их создано уже 11. В общей сложности в них входят 600 организаций, которые вместе работают над 28 проектами в самых разных направлениях — от новых лекарственных препаратов до искусственного интеллекта.