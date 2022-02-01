CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Аэрофлот» в 2021 году обеспечил доступ к высокоскоростному интернету на 34 самолётах

«Аэрофлот» и оператор спутниковой связи «Стэкком» в течение 2021 г. обеспечили высокоскоростной доступ к интернету на 34 самолётах Airbus семейства А350, А320neo и А320ceo. Сервис также появится на семи новейших лайнерах A350, которые в 2022 г. пополнят парк авиакомпании.

Возможность выйти в интернет по сети Wi-F дополняет функциональность бесплатной системы развлечений «Аэрофлота». Доступ предоставляется глобально, по всей маршрутной сети авиакомпании. Тарифные планы универсальны для всех типов воздушных судов. Подробности размещены в разделе «Услуги связи на борту» на сайте «Аэрофлота».

«Аэрофлот» и российский оператор спутниковой связи «Стэкком» сотрудничают с октября 2017 г. На первом этапе совместной работы была развернута беспроводная бортовая система развлечений на среднефюзеляжных самолётах Airbus A320/A321. Бесплатный доступ к развлекательной программе есть у пассажиров всех классов обслуживания. Для этого достаточно подключиться к бортовой сети Wi-Fi, используя веб-браузер с персональных устройств, работающих на платформах MacOS, iPadOS, iOS, Android, MS Windows.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Гендиректором «Ростелеком-ЦОД» стал экс-руководитель платежной карты «Мир»

Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

Где и как «Делимобиль» берет в лизинг авто для каршеринга

Власти запретили «Газпром нефти» удалять «порочащее» видео из «Вконтакте», Facebook и YouTube, чтобы не «умалить свободу в интернете»

Российский разработчик мобильных игр потратил $100 млн на покупку конкурентов

Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

10 приложений для хранения бонусных карт магазинов: выбор ZOOM

Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой

Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки

Показать еще

Наука

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами

Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022