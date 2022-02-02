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Wildberries поощрит продавцов за быструю доставку заказов во время новой волны пандемии

Wildberries снизит свою торговую комиссию для продавцов, которые доставят товары быстрее нормативных сроков. Комиссия онлайн-ритейлера будет снижаться на 0,1% за каждый сэкономленный час, который пройдет с момента заказа товара на маркетплейсе до его поступления на склад. Соответственно, чем быстрее предприниматели привезут товар в логистический центр, тем ниже будет комиссия, а ее минимальный размер теперь будет начинаться с 3%.

Общий объем субсидий Wildberries составит 5 млрд руб. Новая модель будет действовать при продаже товара со склада продавца.

«Дистанционный режим работы возвращается – таким образом, все больше россиян будут в ближайшее время работать из дома. В этой связи мы считаем необходимым поддержать как покупателей – ускорить сроки доставки заказов, так и предпринимателей – предоставить вознаграждение за более быструю логистику товаров», – отметили в пресс-службе Wildberries.

По оценкам компании, новая программа субсидирования позволит снизить сроки доставки товаров до покупателей примерно в 2 раза. Кроме того, предприниматели получат возможность дополнительно оптимизировать свои логистические расходы, перейдя на схему продаж с их склада.

Под программу субсидий подпадают все категории товаров, в том числе и такие популярные как продукты питания, детские товары, электроника и бытовая техника, товары для здоровья, одежда и обувь и т.д.

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