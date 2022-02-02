За 2021 г. электронными услугами и сервисами на портале мэра Москвы воспользовались 472 млн раз

Электронными услугами и сервисами на портале mos.ru в 2021 г. воспользовались более 472 млн раз. Всего горожанам доступно более 380 онлайн-услуг и сервисов, отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. С их помощью горожане могут решить практически любой вопрос: оплатить жилищно-коммунальные услуги, записать ребенка в творческий кружок или спортивную секцию, подать заявку на субсидию для бизнеса и многое другое.

«В 2021 году цифровой экосистеме Москвы исполнилось 10 лет. Городские онлайн-услуги и сервисы постоянно развиваются и становятся все более востребованными. В прошлом году возможностями портала mos.ru воспользовались свыше 472 млн раз. Это на 65 млн больше, чем в 2020 г.», — сказала Наталья Сергунина.

Узнать подробности о цифровых возможностях города жители могут в спецпроекте, посвященном десятилетию московских государственных услуг. Также на Серпуховско-Тимирязевской линии курсирует тематический поезд, запущенный к юбилею цифровой экосистемы столицы. Москва первой в России начала предоставлять государственные услуги онлайн. На данном этапе она включает более 10 онлайн-ресурсов, решающих разные задачи.

От аренды культурных площадок до помощи при переезде: новые сервисы и услуги

В 2021 г. на mos.ru появилось несколько новых сервисов. В феврале 2021 г. запустили сервис «Вместе с культурой», с помощью которого можно арендовать помещение в учреждениях культуры, а в ноябре 2021 г. — сервис бронирования спортивных площадок «Вместе со спортом».

Осенью 2021 г. разработали сервис «Вывоз ненужных вещей». С его помощью жители могут избавиться от крупногабаритной техники, тяжелых металлических предметов и даже старых автомобилей. Сервис уже популярен: за первый месяц работы через портал mos.ru москвичи подали более 1700 заявок. Услугу предоставляют бесплатно, кроме того, горожане сами выбирают удобную дату и время приезда специалистов.

Также с прошлого года на mos.ru можно записаться к нотариусу, забронировать книги в городских библиотеках и оформить единый читательский билет, подать сведения о поверке счетчиков.

Еще продолжает развиваться суперсервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Москвичи, которые переезжают в новые квартиры, теперь могут онлайн и бесплатно вызвать грузчиков, записаться на осмотр предложенной квартиры, заключение договора и на прием к нотариусу, а также подать заявление об устранении строительных дефектов и загрузить документы.

Москвичи и представители бизнеса активно обращаются за государственными услугами в имущественно-земельной и жилищной сферах, которые предоставляет столичный Департамент городского имущества.

«Практически все услуги, оказываемые Департаментом городского имущества, доступны онлайн на портале mos.ru. Горожанам не нужно посещать органы государственной власти, сокращается количество контактов с другими людьми. Что особенно важно в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией. В 2021 г. мы завершили перевод в исключительно электронный вид всех государственных услуг в земельно-имущественной сфере, ориентированных на бизнес. Обратиться за заключением различных договоров и дополнительных соглашений, получить участок земли под застройку, заказать всевозможные выписки теперь можно не выходя из дома или офиса. Кроме того, граждане могут получить 13 жилищных госуслуг. К 2022 г. в электронном виде представлено 25 из 34 госуслуг Департамента городского имущества — более 70%. В 2021 г. горожане обратились за ними через портал mos.ru около 65 тыс. раз», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Электронный дневник и показания счетчиков: самые популярные на mos.ru

Чаще всего в 2021 г. москвичи пользовались сервисами «Электронный дневник школьника» (более 157,1 млн обращений), «Прием показаний приборов учета воды и тепла» (более 64,3 млн обращений), «Просмотр информации о посещении и питании в школе, детском саду, колледже» (более 41 млн обращений), «Получение информации из электронной медицинской карты» (более 38,2 млн обращений), «Запись к врачу» (в том числе перенос и отмена записи, запись на вакцинацию и диагностику COVID-19, более 59,3 млн обращений), «Получение и оплата единого платежного документа» (более 13,5 млн обращений).

«Одними из самых востребованных онлайн-услуг у горожан являются услуги в социальной сфере. Чаще всего в 2021 г. москвичи просматривали школьные оценки, посещаемость и домашние задания ребенка, пользовались электронной медицинской картой, записывались к врачу. Мы уделяем особое внимание развитию функционала в этих областях. В условиях современного мегаполиса очень удобно, что эти сервисы, касающиеся самых важных сторон нашей жизни, всегда под рукой и сэкономленное с их помощью время можно тратить на общение с близкими», — сказала председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

В числе востребованных услуг и сервисов — запись в кружки, спортивные секции и дома творчества, проверка результатов школьных экзаменов, прием показаний счетчиков электроэнергии, проверка автомобильных штрафов, предоставление доступа к электронной медицинской карте.

Найти конкретную услугу или сервис можно в каталоге — для жителей или для бизнеса. Они разделены по основным сферам, также можно пользоваться ключевыми словами для поиска, например «запись к врачу», «мои платежи», «вакцинация», «дизайн-проект» и другие.

Как воспользоваться сервисами и услугами mos.ru

Пользоваться услугами и сервисами портала mos.ru могут зарегистрированные пользователи. Создать личный кабинет на портале можно, в том числе, с помощью аккаунтов других популярных ресурсов — единого портала госуслуг, социальных сетей и других. Учетная запись портала mos.ru — Mos.ID — дает доступ и к другим информационным ресурсам столицы. При этом все возможности каталога услуг доступны пользователям с полной учетной записью.

Городские услуги для бизнеса могут получить пользователи, авторизованные в корпоративном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя. Зарегистрировать такую учетную запись можно с помощью квалифицированной электронной подписи или через учетную запись компании на портале госуслуг. Часть услуг для бизнеса оказывается на сайтах профильных ведомств, но предпринимателям не нужно тратить время на поиск ответственных служб — они будут переадресованы на нужные страницы автоматически.