Сервисы цифровой платформы МСП стали доступны всем предпринимателям страны

В России начала функционировать цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства на домене «Мсп.рф». Она позволит получить наиболее востребованные для развития бизнеса государственные и коммерческие сервисы и услуги. На данный момент доступно 11 онлайн сервисов-помощников, необходимых для открытия и ведения бизнеса. К концу года их будет более 15. Перечень сервисов определили сами предприниматели, которые участвовали в разработке платформы. В настоящее время она работает в тестовом режиме.

При регистрации пользователя в личном кабинете цифровая платформа автоматически проведет расчет рейтинга бизнеса на основе данных ФНС, Центробанка и других официальных источников. Юридическому лицу уже доступно 35 показателей, ИП будет показано 15 параметров, в том числе информация о стоп-факторах. Это поможет предпринимателю понять, как его видит государство. Например, можно будет увидеть, есть ли налоговая задолженность по данным ФСПП, были ли нарушены условия использования ранее предоставленной поддержки. Если предприниматель захочет пройти полную диагностику, то он через платформу подает заявку, не обращаясь лично в центр «Мой бизнес» своего региона, и получает оценку уже по 44 показателям, эта функциональность будет доступна в середине февраля. По итогам анализа будут предлагаться меры поддержки, их перечень будет постоянно расширяться.

Также на платформе запущен сервис подачи заявки на кредит на сумму до 10 млн рублей одновременно в несколько банков. Сейчас на платформе восемь банков-партнеров: «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, «Дом.рф», Никобанк, «МСП банк», банк «Кузнецкий», Генбанк. Их количество будет увеличиваться по запросу кредитных организаций и пользователей. К концу года будет не менее 15 банков. Ответ с предодобренными предложениями от них придет в личный кабинет пользователя платформы для выбора и оформления оптимального варианта. При этом предложенная ставка останется неизменной на момент оформления кредита.

Для экономии времени и удобства создан конструктор документов, где собраны самые востребованные типовые шаблоны: 70 — для юрлиц и 35 — для физлиц. Также в помощь предпринимателям — законодательный дайджест, в котором простым языком разъясняются важные изменения в нормативно-правовой базе.

«За каждым сервисом стоит запрос от представителей бизнеса по оптимизации предпринимательской деятельности, — отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич. — Благодаря переводу в «цифру» упрощаются и ускоряются бизнес-процессы, а значит бизнесу получить поддержку становится проще и быстрее. И теперь можно, например, зарегистрировать свое дело онлайн или подать заявки на привлечение финансирования сразу в несколько банков. Что важно, на одном ресурсе будут собраны и региональные меры поддержки».

В отдельный блок выделены региональные меры поддержки, которые можно получить онлайн. Сейчас на цифровой платформе представлены 37 сервисов и услуг из 10 регионов. Пока региональные меры поддержки доступны предпринимателям, чей бизнес зарегистрирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, Алтайском и Пермском краях, а также в Республике Бурятия. Остальные субъекты будут подключены к платформе в этом году.

Кроме того, для предпринимателей создан сервис по бизнес-обучению. В личном кабинете доступна экспресс-проверка компетенций в виде тестирования, с помощью которой можно определить уровень профессиональных и личностных навыков, а после — получить персональные рекомендации их развитию. Особенность данного сервиса — возможность найти персонального наставника по интересующему направлению и сразу записаться на встречу.

«На мой взгляд, крайне важно оцифровать все взаимодействие с МСП, чтобы все данные концентрировались в одном месте. Это позволит не только упростить и повысить эффективность взаимодействия бизнеса с государством, но и вовремя выявлять и устранять неэффективности в работе, которые в свою очередь станут новой точкой роста. Мы уже организовали открытый продуктивный диалог бизнеса и государства и продолжаем реагировать на ключевые задачи и вызовы, которые стоят перед предпринимателями в стране», — сказал основатель Youdo.com Алексей Гидирим.

Для начинающих предпринимателей за одну минуту цифровая платформа поможет определить оптимальную правовую форму и налоговый режим. После можно сразу направить заявку на регистрацию без госпошлины и визита в налоговую. Сервисами по подбору системы налогообложения и организационно-правовой формы, а также по проверке электронной подписи воспользовались наибольшее число предпринимателей в первые дни работы платформы в публичном доступе.

В течение года по запросу бизнеса и коммерческих платформ будут интегрированы дополнительные сервисы. Главный критерий отбора — сервис должен быть востребован предпринимателями.

Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Ее создание предусмотрено нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В реализации проекта принимали участие представители ИТ-платформ: Youdo, «Яндекс», «Тинькофф», Ozon и другие.