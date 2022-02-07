Уровень цифровой культуры в России повысился на 6%

В преддверии Дня безопасного интернета Microsoft опубликовала данные шестого ежегодного исследования Microsoft Digital Civility Index (DCI). Индекс цифровой культуры в мире приблизился к своему лучшему результату за все время, усовершенствовав показатель на 2% по сравнению с прошлым годом (с 67% до 65%). Россия опережает общемировые темпы улучшения ситуации в онлайн-среде: количество людей, столкнувшихся с интернет-рисками в отчетном периоде, снизилось на 6% (с 80% до 74%).

70% респондентов в России отметили, что именно гибридная работа и удаленная учеба способствовали улучшению уровня цифровой культуры. Только 29% респондентов сталкивались с негативными инцидентами на онлайн-собраниях и 24% – на онлайн-уроках. Чаще всего опрошенные сталкивались с онлайн-рисками при общении в социальных сетях за пределами работы и учебы (67% и 77% соответственно).

«В этом году индекс цифровой культуры в России показал позитивную динамику, хочется сохранить подобные темпы развития цивилизованного онлайн-общества. Взаимодействия между людьми в большей степени перешли в цифровую среду, и, как показало наше совместное исследование с РАЭК, самым распространенным в российских компаниях в 2020-2021 г. стал гибридный формат работы, а более 70% опрошенных сотрудников хотели бы в будущем продолжать работу в таком формате. Поэтому одинаково важно соблюдать нормы и правила культурного общения, как офлайн, так и онлайн», — отметил Сергей Большаков, директор по корпоративным вопросам Microsoft в России.

Максимальная положительная динамика в России, согласно исследованию, наблюдалась в группе онлайн-рисков «нежелательная коммуникация» (с 70,6% до 63,7%). При этом по абсолютным показателям Россия находится на 21 месте рейтинга среди 22 стран-участниц. По итогам 2021 г. в России увеличилось (на 8%) количество личных нападок и негативных комментариев, а 22% опрошенных считают, что они сталкиваются с интернет-рисками почти каждый раз, когда выходят в онлайн. Кроме того, почти каждый второй (48%) все еще подвергается какому-либо виду онлайн-буллинга. При этом большинство респондентов (60%) отметили, что стали расстраиваться по этому поводу меньше, чем раньше.

Образовательные мероприятия на тему безопасного интернета могут способствовать повышению цифрового уровня культуры, с этим согласны подавляющее большинство ответивших россиян (86%). По мнению опрошенных, также улучшить культуру онлайн-общения поможет модерация в социальных сетях (70%).

«Данные исследования в очередной раз подтверждают растущую потребность в обучении цифровой грамотности. Повышение осведомленности и образовательные мероприятия – важнейший шаг на пути к росту уровня цифровой культуры в России. Важно понимать, что поведение в Сети может привести к последствиям в той же мере, что и в реальной жизни», — отметил Сергей Гребенников, член Общественной палаты РФ, заместитель директора РАЭК.

Также интересно отметить, что восприятие культуры онлайн-общения отличается от объективных результатов исследования. В то время как подверженность интернет-рискам статистически снизилась, опрошенные во всем мире отметили, что по их субъективным ощущениям уровень цифровой культуры из-за пандемии ухудшился или не изменился — так посчитали 30% и 53% соответственно. Подобные расхождения исследователи объясняют общей психологической усталостью от COVID-19.