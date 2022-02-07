CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Навигация Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс.карты» улучшили навигацию в пробках

«Яндекс.карты» стали точнее рассчитывать время проезда загруженных перекрёстков. А именно тех, где оно значительно зависит от того, едет водитель прямо или поворачивает. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Раньше алгоритмы показывали общую пробку на перекрёсток, а сейчас вычисляют пробки отдельно для разных направлений. Это позволяет лучше прогнозировать время поездки и предлагать более быстрые маршруты, где возможно.

Чтобы обновить алгоритмы, в «Картах» автоматически проанализировали российские перекрёстки и отобрали несколько тысяч самых сложных.

Теперь в зависимости от построенного маршрута в «Картах» и «Навигаторе» по-разному отображается загруженность на участке перед перекрёстком. Так, если для проезда прямо долго горит красный и накопилась пробка — на маршруте, проходящем в этом направлении, участок отмечается красным. При этом для маршрута, который идёт направо, он может остаться зелёным — если там пробки нет. Это поможет водителю оценить альтернативы и выбрать оптимальный путь.

Похожая история с расчётом времени. Например, вечером в Москве у Казанского вокзала при повороте с Каланчёвской на Краснопрудную уходит на пять минут больше, чем если ехать прямо. Раньше алгоритмы прибавляли там всем водителям 1–2 минуты ко времени прибытия. Сейчас же они оценят потерю времени в 6–8 минут, но только для поворачивающих направо. Для остальных дорога будет более свободной.

У поворота с Нового Арбата на Садовое кольцо вечером пробка есть для всех. Но те, кто поворачивает направо, тратят на неё примерно в два раза больше времени — 8–10 минут. Остальным же теперь алгоритм будет показывать меньше — 4–5 минут на проезд.

Пробки в «Картах» оцениваются по десятибалльной шкале, где 0 баллов — свободное движение, а 10 баллов — город «стоит» по основным магистралям или движение затруднено, например, из-за снега. На маршруте уровень загруженности отмечается оттенками зелёного, жёлтого и красного. Это позволяет водителю быстро оценить свой маршрут.

«Яндекс.карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. Последним они прокладывают маршруты с учётом пробок и дают подсказки во время движения, предупреждают их о камерах, авариях и ремонтных работах. Всё это доступно во вкладке «Навигатор», которая появилась в конце 2020 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти потратят 1,2 млрд руб. на ИТ-систему автоматического выявления фальшивых QR-кодов о вакцинации

Впервые в истории уменьшилась аудитория Facebook

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта

В госорганы по всей России будут переданы сотни тысяч б/у планшетов на российской ОС

МТС, «Билайн» и «Мегафон» вместо «Вконтакте» предоставили бесплатный доступ к сайту Президента России

«Авито» переманила у Amazon крупного топ-менеджера

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Современные проигрыватели виниловых пластинок: выбор ZOOM

Кофе для занятых и ленивых: выбираем самую функциональную кофемашину

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Показать еще

Наука

Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет

Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность

5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022