«Дом.ру» предлагает новым клиентам попробовать интернет на скорости до 750 Мбит/с по цене минимального тарифа

АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру») запустил новую акцию для высокоскороcтных тарифов линейки Mega со скоростью до 500, 600 и 750 Мбит/с.

В рамках модернизации сети и перехода на высокоскоростной интернет компания предлагает новым клиентам многоквартирных домов три тарифных плана – Mega L, Mega XL и Mega XXL на специальных условиях. При подключении к данной линейке тарифов абонент сможет пользоваться интернетом на скорости до 750 Мбит/с (в зависимости от выбранного тарифного плана и технической возможности в городе) по цене минимального тарифа в продаже в течение первых трех месяцев. Специальная акция позволяет уже сейчас оценить все преимущества по-настоящему скоростного интернета.

Скорости в 500-750 Мбит/с вполне осязаемы и подходят для разных задач: смотреть видео в HD и 4K с нескольких устройств одновременно, проводить видеоконференции, онлайн-трансляции и играть в многопользовательские игры. Кроме того, такие скорости обеспечивают комфортные условия для дистанционного обучения школьников и студентов, а также работы из дома. Возможность подключать до 12 устройств обеспечивает максимально комфортные условия для работы и отдыха всем членам семьи одновременно.

Подключение осуществляется при наличии технической возможности на условиях специальных акций. Скорости по акции до 600 Мбит/с доступны в Санкт-Петербурге, до 750 Мбит/с в Самаре, Саратове и Ростове-на-Дону. С подробными условиями оказания услуг, условиями акции, тарифами, ограничениями и требованиями к услугам можно ознакомиться на сайте «Дом.ру».

Дополнительная информация:

АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру бизнес») — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения, домофонии и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).