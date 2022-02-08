«Яндекс.маркет» доставит спорттовары из магазинов «Кант» за 1–2 часа

С помощью «Яндекс.маркета» теперь можно заказать в магазинах «Кант» одежду и аксессуары для занятия зимними видами спорта и получить эти товары с доставкой за 1–2 часа. Таким образом, можно, например, днем купить куртку для сноуборда, а вечером уже в ней кататься.

Товары с экспресс-доставкой из магазинов «Кант» доступны в разделе «Яндекс.маркет Express». С подключением этого продавца ассортимент товаров, которые маркетплейс привозит за 1–2 часа, увеличился на 15 тыс. наименований. Скоро ассортимент товаров с экспресс-доставкой из магазинов «Кант» на «Маркете» пополнится коньками, одеждой, экипировкой и многими другими товарами.

Сейчас заказать товары из магазинов «Кант» с экспресс-доставкой «Маркета» можно в Москве. В ближайшее время эта возможность появится также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и на Красной Поляне — в курортном поселке, популярном у любителей зимних видов спорта.

О «Яндекс.маркете»

«Яндекс.маркет» — сервис для покупок, который продает около 21 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К «Маркету» подключились уже больше 18 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».