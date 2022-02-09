«Авито» защитил номера всех частных продавцов

В День защиты информации «Авито» распространил услугу «Защита номера» на всех частных пользователей. Это крупнейший проект по защите номеров пользователей в российском интернете – действие сервиса распространяется на десятки миллионов людей.

Сервис «Защита номера» появился на «Авито» четыре года назад и изначально был доступен только продавцам, размещающим объявления в категориях «Авто» и «Недвижимость». Масштабирование услуги на всю аудиторию платформы началось в сентябре 2021 г.

При использовании защиты номера реальный номер владельца профиля в объявлениях скрыт. Вместо этого покупатели видят специальный временный номер, предоставленный «Авито». Отображаемые номера периодически изменяются, что делает бессмысленной работу автоматических систем, которые массово собирают данные для перепродажи. Его невозможно связать с конкретным аккаунтом и использовать для совершения нецелевых звонков – например, спама с навязыванием услуг. Уже в ходе тестовых запусков услуги количество нецелевых звонков для аккаунтов с подключенной защитой номера снизилось на 40%. Сервис также не позволяет перевести общение в небезопасную среду и защищает от действий злоумышленников. Количество жалоб на поведение, не соответствующее правилам безопасности «Авито», после его внедрения сократилось на 50%.

При этом число успешных сделок у продавцов остается на прежнем уровне. Система запоминает связку «Покупатель-продавец» после первого успешного созвона, и даже после замены отображаемого номера в объявлении повторные звонки адресуются нужному человеку.

«Телефонный номер – важный элемент персональных данных, и не стоит размещать его в открытом доступе. Защищенные номера не только защищают от спама, но и не позволяют начать общение в стороннем мессенджере, и с их подключением большая часть диалогов сосредоточится в чате “Авито”. Искусственный интеллект внутри нашего чата умеет распознавать подозрительную активность собеседника и блокировать фишинговые ссылки. Стопроцентное покрытие аккаунтов функционалом защиты номера позволит заметно увеличить безопасность не только в рамках платформы, но и за ее пределами. Так мы обеспечиваем максимальную конфиденциальность и безопасность для своих пользователей», – сказал Андрей Рыбинцев, директор департамента Trust&Safety «Авито».

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«Авито» — онлайн-платформа объявлений. Каждый день пользователи добавляют порядка 700 тыс. новых объявлений. Каждую секунду на Авито совершается шесть сделок. Ежемесячно на Авито взаимодействуют более 50 млн человек, а число размещенных объявлений превышает 83 млн.