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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» упрощает доступ к API

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила API поиска транспорта и API поиска активных перевозчиков, сделав их более доступными, с точки зрения интеграции и ценовой политики. Теперь подбирать свободный транспорт или искать исполнителей на логистической площадке сотрудники транспортных компаний могут прямо из своей учетной системы.

«Биржа ATI.SU» предлагает пользователям набор бесплатных и коммерческих API, выбор которых зависит от типа участника: перевозчик, экспедитор или грузоотправитель. С декабря 2021 г. стала удобнее оплата коммерческих API: пользователь может совершить ее на странице биллинга так же, как оплачивает лицензии на сервисы ATI.SU. Теперь не нужно подписывать отдельный договор и оплачивать отдельный счет.

В настоящее время можно получить доступ к двум API. API поиска транспорта предназначен для автоматизированного поиска исполнителей, готовых перевезти конкретный груз. API поиска активных перевозчиков рассчитан, прежде всего, на компании, которые ищут перевозчиков по определенным направлениям для долгосрочного сотрудничества.

В обоих случаях значительное упрощение работы логистов происходит за счет фильтрации данных и получения контактов релевантного исполнителя с учетом характеристик груза и маршрута.

Компании-перевозчики, экспедиторы и грузовладельцы используют программные интерфейсы «Биржи ATI.SU» для того, чтобы встроить различные сервисы, а также систему документооборота «АТИ-Доки» в собственные логистические, учетные, бухгалтерские и другие приложения. Таким образом, они автоматизируют важнейшие логистические процессы компании и могут использовать подключенные сервисы в режиме «одного окна». Летом 2021 г. «Биржа» обновила портал документации по API для разработчиков, чтобы вся информация о возможностях программных интерфейсов была собрана в единой базе данных и лаконично преподнесена.

«В условиях дефицита грузоперевозчиков логистам важно очень быстро получать и обрабатывать актуальную информацию о наличии машин и исполнителей на рынке автомобильных грузоперевозок. В идеале – прямо из своего ПО, не заходя на сайт Биржи. Именно поэтому мы обновили востребованные в связи с ситуацией на рынке API. Они стали еще более удобными в использовании и доступными по цене, в том числе для представителей среднего и малого бизнеса», – сказал директор по развитию «Биржи грузоперевозок ATI.SU» Александр Вильде.

О «Бирже ATI.SU»:

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в республике Беларусь, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на Бирже размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.

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