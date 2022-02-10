Москвичи стали активнее пользоваться мобильным интернетом в 2021 году

Объем потребляемого трафика в сотовых сетях Москвы за 2021 г. увеличился в среднем на 28 процентов по сравнению с предыдущим годом. Такой рост во многом объясняется развитием сетей связи и доступностью высокоскоростного интернета. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий Москвы.

Несмотря на рост нагрузки в сотовых сетях, крупнейшие операторы смогли обеспечить высокую скорость мобильной передачи данных к абоненту – до 40 Мбит/с, что на 8,7% превосходит значения 2020 г. Этого достаточно как для серфинга интернет-ресурсов, так и для просмотра видеоконтента с высоким разрешением.

«По качеству и скорости мобильного интернета столичный регион сегодня более чем в полтора раза превосходит другие регионы России. Благодаря бесшовному “ковровому” покрытию сети LTE москвичи и гости города могут с комфортом пользоваться городскими и коммерческими онлайн-сервисами – решать бытовые задачи, заказывать доставку товаров, просматривать образовательный контент и видео. Сейчас устойчивый сигнал LTE доступен практически в любой точке столицы, в том числе на станциях и перегонах метро», - сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В 2021 г. отмечен рост трафика в сетях фиксированной связи – он увеличился в среднем на 25% по сравнению с показателем 2020 г. Чаще всего столичные жители интересовались видеоконтентом, в частности, объем передачи информации от онлайн-кинотеатров стал больше на 40%.

Москва по-прежнему остается регионом с одним из самых высоких уровней проникновения мобильной связи – на сегодняшний день он составляет 350%. Сейчас у жителей насчитывается более 50 млн активных сим-карт, которые используются в том числе для подключения IoT-устройств.

Телеком-компании продолжили работы по улучшению качества связи, увеличению скорости передачи данных и зоны покрытия сети. Суммарные вложения «большой четверки» операторов в развитие инфраструктуры связи в Москве в 2021 г. выросли на 9%.

В 2021 г. аналитики Департамента информационных технологий провели исследование, по итогам которого выяснилось, что москвичи становятся требовательнее к разнообразию и качеству цифровых услуг. По данным специалистов, 91% жителей пользуется смартфонами и более 90% – интернетом. Растет число подключенных устройств: в каждой второй семье есть телевизор с выходом в интернет, в каждой третьей семье – домашние устройства, управляемые со смартфона. Более 70% пользователей интернета хотя бы раз использовали онлайн-сервисы по заказу такси, еды, записи к врачу и др.

Результаты продаж смартфонов в 2021 г. показали, что у москвичей растет интерес к более качественным, функциональным и дорогим электронным устройствам.

Также был проведен сравнительный анализ сервисов и услуг, предоставляемых в Москве, Нью-Йорке, Нью-Дели, Сингапуре, Сеуле, Пекине, Токио, Лондоне, Берлине, Париже и Мадриде, по итогам которого Москва вошла в топ-5 среди мегаполисов по распространенности экосистемных решений у операторов связи, обойдя такие города, как Сеул, Нью-Йорк, Париж, Пекин и Лондон. Так, все операторы столицы предоставляют абонентам ИТ-услуги для бизнеса, развлекательный контент, ИТ-услуги для транспорта, сервисы в сфере здоровья, финансовые сервисы, услуги «умного дома» (продажа умных устройств).

Наряду с услугами мобильной связи и интернета в Москве активно развиваются возможности городского Wi-Fi. Сейчас в городе действует более 22 тыс. точек доступа к беспроводной сети, из них свыше 3000 новых точек смонтировали в 2021 г. Городской Wi-Fi доступен в парках, библиотеках, студенческих общежитиях, а также на улицах в пределах Садового и Третьего транспортного кольца. Осенью беспроводной интернет появился на всех автовокзалах и автостанциях столицы. Подключиться к сети можно на международных автовокзалах Центральный, Саларьево, Южные Ворота и Северные Ворота, а также на автостанциях Варшавская и Орехово.

Недавно Москва была признана лучим мегаполисом мира по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни согласно индексу городского процветания ООН. Анализ проводился на основе данных 54 крупнейших городов мира, из которых в итоговый индекс вошли 29 мегаполисов. Эксперты отметили в том числе высокий уровень развития информационно-коммуникационных технологий. По уровню развития инфраструктуры и качеству жизни на втором месте рейтинга оказались Лондон, на третьем – Париж.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, уверенные темпы развития цифровых технологий в Москве отмечают и международные рейтинги. Например, за пять лет Москва прибавила 38 позиций в глобальном рейтинге цифровой трансформации городов Tholons Services Globalization Index, поднявшись в 2020 г. на 18 место – выше Дубая, Токио и Сеула. Москва также регулярно занимает лидирующие позиции в исследованиях электронной экономики – как в части развития электронных платежей, так и дистанционной торговли. Помимо этого, значительный потенциал Москвы как инновационного и технологического города был отмечен в рейтинге fDi Intelligence «Технические города будущего».