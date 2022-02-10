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На портале госуслуг Подмосковья упростили получение справки для бесплатного зубопротезирования

«На портале госуслуг Московской области подтвердить право на бесплатное зубопротезирование стало еще проще. Благодаря оптимизации электронной услуги список необходимых документов сокращен в три раза. А для некоторых категорий льготников достаточно лишь заполнить электронную форму и отправить заявление. Результат поступит в личный кабинет на портале в течение семи рабочих дней», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, предпенсионеры и другие льготники, имеющие постоянную регистрацию в Московской области, имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по показаниям стоматолога.

Заполнить заявление на получение справки, которая подтверждает право на бесплатное зубопротезирование, можно на региональном портале госуслуг Подмосковья. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА. Далее в разделе «Соцподдержка» – «Документы, подтверждающие льготу» выбрать услугу «Выдача справки, подтверждающей наличие права на получение меры социальной поддержки по бесплатным изготовлению и ремонту зубных протезов». Затем следует указать льготную категорию заявителя и заполнить электронную форму: дать согласие на обработку персональных данных и приложить необходимые документы.

Услуга предоставляется бесплатно. Максимальный срок предоставления – семь рабочих дней. Результат – решение и справка, подтверждающая право на бесплатное протезирование, поступит в личный кабинет заявителя.

Справку необходимо предоставить в медицинскую организацию Подмосковья. После чего заявитель будет включен в реестр граждан, которые имеют право на бесплатное зубопротезирование.

Справка действительна один год с момента выдачи либо до момента оказания услуг по протезированию зубов. Повторно обратиться за бесплатным зубопротезированием можно не ранее чем через три года после установления зубных протезов, а в случае выполнения работ из дорогостоящих материалов – через шесть лет.

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