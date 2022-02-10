«Почта России» упростила клиентам подачу и отслеживание обращений в поддержку

«Почта России» обновила сервис цифровых обращений для своих клиентов. Теперь все запросы к поддержке и полученные ответы доступны на сайте pochta.ru. Клиенты будут знать, когда получат ответ по своему обращению, что с ним происходит и к какой теме или посылке оно относится. В ближайшее время сервис также появится в мобильном приложении «Почты».

Раньше клиентам была недоступна информация об актуальном статусе обращения и предполагаемой дате ответа. Теперь созданное обращение автоматически сохраняется в отдельной вкладке раздела «Мои отправления». Там же хранятся другие обращения — как открытые, так и завершенные. Для каждого обращения отображается актуальный статус и срок предоставления ответа — так клиенты могут легко убедиться, что обращение находится в работе.

Если раньше ответ приходил на электронную почту, то теперь он появляется в карточке обращения, откуда его можно скачать или распечатать. Помимо текста обращения, карточка содержит основные данные о проблеме — теперь эту информацию не нужно сохранять отдельно.

Претензии на розыск — отдельный вид обращений — в новой версии сервиса привязаны к отправлениям, по которым они были созданы. Также из карточки обращения можно быстро перейти в карточку отправления, к которому оно относится.

«Мы перестраиваем экосистему наших продуктов вокруг клиентов и их потребностей, поэтому настроить эффективную и качественную работу с обращениями пользователей для нас критически необходимо. Особенно учитывая, что через нас проходят миллионы клиентов каждый день. Мы полностью переработали наш сервис обращений, чтобы людям было максимально легко и комфортно им пользоваться», – отметил Станислав Чернин, генеральный директор «Почтатеха», цифрового подразделения «Почты России».